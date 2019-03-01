Kitap kurtlarının Bursa buluşmasında geri sayım
52 dakika önce
300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Bursa 17'nci Kitap Fuarı, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.
300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Bursa 17'nci Kitap Fuarı, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:20
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