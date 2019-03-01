Son Dakika Haberleri: Kitap kurtlarının Bursa buluşmasında geri sayım

Kitap kurtlarının Bursa buluşmasında geri sayım

52 dakika önce

300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Bursa 17'nci Kitap Fuarı, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Kitap kurtlarının Bursa buluşmasında geri sayım, System.String[]
300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Bursa 17'nci Kitap Fuarı, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:20 

Bursa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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