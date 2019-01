Kitap okuma alışkanlığı her saat aşılanıyor Ordu 'daki bir okul sınıfında başlatılan proje ile öğrencilerin kitap okuma sevgisi arttırılıyorDuvar saatinin etrafına asılan kitaplar ile, öğrenciler her saate baktıklarında kitaplar ile karşılaşıyorÖğrencilerin başarılarını da arttıran proje sayesinde, cep telefonu ile oynamak yerine artık kitap okunuyorORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan bir okul sınıfında uygulamaya konulan proje sayesinde, öğrencilere kitap okuma sevgisi aşılanıyor.İlçedeki Şehit Birol Yavuz İmam Hatip Ortaokulunda bir sınıfta farklı proje hayata geçirildi. Okulun Türkçe Öğretmeni Gönül Kılıç tarafından 7/A sınıfında uygulamaya konulan proje kapsamında, duvara asılan saatin rakamlarının etrafına farklı farklı kitaplar sabitlendi. Bu sayede, saate her baktıklarında kitap ile karşılaşan öğrencilerin okuma alışkanlığının artması amaçlandı. Proje ile öğrencilerin okuma alışkanlığı artarken, derslerinde ve sınavlarında da başarı sayısı arttı.Projenin sahibi Türkçe Öğretmeni Gönül Kılıç, amaçlarının öncelikle çocukların okuma düzeylerini daha çok artırmak ve onlara okumayı sevdirmek olduğunu söyledi. Çocukların, sınıflarında evlerinden daha çok vakit geçirdikleri için sınıfı görsel ve güzel bir profilde hazırladıklarını aktaran Kılıç, "Okumanın belirli düzeylerde değil her alanda hayatımızda olduğunu çocuklarıma anlatmak amacıyla bu görseli yaptım. Bununla beraber, ders aralarında kitap okumak isteyen öğrenciler için bir ortam hazırlamak istedim" dedi."Öğrencilerin okuma oranlarının yükselmesi ile ders başarıları da arttı"Öğrencilerin, proje sonrası okumaya olan heveslerini daha çok arttığına da dikkat çeken Kılıç, "Özellikle kitaplarımızın her an orada görülebilecek alanda olması, ders aralarında da bu şekilde kitap okuyabilecekleri bir alanın olmasından dolayı daha da hevesleri arttı. Gerçekten güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Özellikle yeni sistemdeki mantık sorularının rahat çözülebilmesi için kitap okumanın çok etkisi var. O yüzden sınıfta okuma oranlarının yükselmesiyle birlikte çocukların test çözmeleri ve sınavlarındaki başarıların arttığını görüyoruz" şeklinde konuştu."Cep telefonu değil, kitap okumamız gerekiyor"Öğrencilerden Elif Ergin, bu tür projelerin herkes için faydalı olduğunu belirtti. Projenin, bütün okullarda uygulamaya geçmesi gerektiğinin altını çizen Ergin, "Şimdiki sınav sistemine baktığımızda direk paragraf soruları görüyoruz. Uzun soruları sınavda görünce de şaşırıyoruz. Aslında 'bu sorular çok basit' dememiz gerekiyor. Bunu diyebilmek için de kitap alışkanlığımızın olması gerekiyor. Kitap, günün her vaktinde okunabilecek. Cep telefonu yerine kitap okumamız gerekiyor" dedi."Kitap okuma alışkanlığımdan sonra soruları daha rahat çözüyorum"Rabia Nazlı Keleş isimli öğrenci de cep telefonu alışkanlığından, sınıftaki proje sayesinde kurtulduğunu söyledi. Öğretmenlerinin yaptığı proje sonrası artık kendi aralarındaki hediyeleşme türünün dahi kitap olacağına dikkat çeken Keleş, "Çünkü kitap okurken yaşıyoruz, bizi anılarımızla depreştiriyor. Kitaplar birlikte yorum kabiliyetimiz gelişiyor. Sınavlarda da yeni gelen sistemde artık sürekli paragraf soruları görüyoruz. Önceden paragraf sorularına çok ön yargılı davranıyordum fakat kitap okuma alışkanlığı kazandıktan sonra yorum kabiliyetim arttı ve bu soruları daha rahat çözebiliyorum" şeklinde konuştu.