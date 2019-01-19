Kitap Okuma" Etkinliği Ödül Töreni
26 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kitap Okuma" etkinliğinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kitap Okuma" etkinliğinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, ödül töreninin İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şehit Uzman Çavuş Göksal Cin Toplantı Salonunda yapıldığı belirtildi.
Birinciliği Kandilli
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Şeyma Kurt, ikinciliği Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Saniye Yılmaz
ve üçüncülüğü Kandilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sevdanur Gümüş
'ün almaya hak kazandığı ifade edilen açıklamada, öğrencilere başarı plaketleri ile hediyelerinin İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Murat Kapıcı tarafından takdim edildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:23 Kaynak: AA
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