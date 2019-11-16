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Kitap okuma etkinliğinde öğrencilerden görsel şölen

6 saat önce

Kitap okuma etkinliğinde öğrencilerden görsel şölenTekirdağ 50'inci Yıl Ortaokulu'nun Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında düzenlediği kitap okuma etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Kitap okuma etkinliğinde öğrencilerden görsel şölen

Tekirdağ 50'inci Yıl Ortaokulu'nun Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında düzenlediği kitap okuma etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Onlarca öğrenci tarafından yapılan 'Kitap Oku' koreografisi büyük beğeni topladı.

Tekirdağ 50'inci Yıl Ortaokulu tarafından Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında yüzlerce öğrenci okul bahçesinde 'Kitap Oku' koreografisi oluşturarak, ellerindeki kitapları da farkındalık oluşturmak amacıyla havada salladılar. Öğrencilerin oluşturduğu 'Kitap Oku' koreografi gösterisi büyük beğeni toplandı.

Koreografi gösterisinin ardından 9 - 15 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında çocukların dünyasında kitaplara yer açmak ve kitaplarla çocuklar arasında anlamlı bir bağ kurmak amacıyla 1500 öğrenci ile kitap okuma etkinliği düzenledi. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Kasım ayının ikinci haftası Çocuk Kitapları Haftası olması sebebiyle okulumuz öğrenci ve öğretmenleri ile kitap okumanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak, ülkemizdeki okuma oranının artmasını istediğimiz için bu etkinliği düzenledik. Okul olarak yeni neslin okuyan, sorgulayan, araştıran, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olan bireyler olmasını temenni ediyoruz denildi.

Etkinlik kapsamında 1500 öğrencinin yanı sıra 66 öğretmen, 5 hizmetli ve personel okuma etkinliğine katıldı.

Kitap okuma etkinliğinde öğrencilerden görsel şölen

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:42 Kaynak: DHA
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