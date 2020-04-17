Kitap okuma kampanyasında 5 milyon sayfayı geçtiler - Son Dakika

Kütahya'nın Emet Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen "2023'e 2023 sayfa Kitap Aç" kitap okuma kampanyasından toplamda okunan sayfa sayısının 5 milyonu aştığı bildirildi.



Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okulların tatil ediliği, öğrencilerin sokağa çıklamalrının yasaklandığı günlerde rehber öğretmenler, çeşitli iletişim araçları ile öğrencilerle irtibata devam ederek kampanyanın devamını sağladılar.



Emet İlçe Milli Eğitim müdürlüğünce Mart ayı verileri toplanrıken bir ay içinde toplamda bir milyon sayfa kitap okunduğunu ve kampanya başlangıcından bu yana toplam 5 milyon 250 bin sayfa kitap okunduğunu açıkladılar. Son bir ayda 1 milyon sayfa kitap okumasındaki en büyük etkenin 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kitap okuması olduğu bildirildi.



Konu ile ilgili açıklama yapan Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, yaptığı açıklamda, "İlçe Kaymakamımız sayın Hasan Çiçek önderliğinde başlatılan kitap okuma kampanyamız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bugüne sürüyor. 2 bin 331 öğrencimiz kampanyamıza katılarak devamlılık sağladı. Kampanyamızın adı 'Cumhuriyetten Milli Egemenliğe 2023 e 2023 Sayfa Aç'. Bugüne kadar hep birlikte 5 milyon 250 bin sayfa okuyarak Türkiye'de bir ilke imza attık. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 'nda Milli Egemenligimizin 100. yılına 2023 sayfalarımızı ve hep birlikte 6 milyondan fazla sayfa sayımızı armağan edeceğiz.Öğrencilerimize çağrımız,evlerinde kalmaya, kitap okumaya ve 2023 sayfalarımızı armağan edeceğimiz milli egemenlik ruhunu hepbirlikte yaşatmaya devam etmektir "dedi.



Kampanya kapsamında enaz 2023 sayfa kitap okuyan öğrenciler, Korona virüs (Covid-19) salgonı atlatıldıktan sonra başta Kütahya olmak üzere, tarihi ve turistik bölgelere düzenlenecek gezilerle ödüllendirilecekler. - KÜTAHYA