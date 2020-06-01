Kitap okuma yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından "Okumak Güzeldir" sloganıyla düzenlenen Kitap Okuma Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk Dili ve Edebiyatı'nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen yarışma, 28 Mayıs Perşembe günü www.eyupsultan.bel.tr sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirildi.

DERECEYE GİRENLERE ENDÜLÜS, KUDÜS VE SARAYBOSNA GEZİ TURU HEDİYE EDİLDİ

Toplam 7 bin 608 kişinin başvuru yaptığı yarışmada 1. olan Huriye Nurefşan Yarımoğlu (45 Doğru 2414 saniye) 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 7 gece 8 gün Endülüs gezi turu, 2. olan Osman Akgündüz (45 Doğru 2759 saniye) 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 4 gece 5 gün Kudüs gezi turu, 3. olan Mert Eroğlu (44 Doğru 2347 saniye) 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 3 gece 4 gün Saraybosna gezi turu kazandı. Gezi turları, Koronavirüs salgını geçtiğinde belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecek.