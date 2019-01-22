Kitap Okumuyor Mu? Bu Kitaplarla Okumayı Çok Seveceğinden Eminiz!

Tatilin ilk birkaç gününü geride bıraktığımız şu günlerde, tatili evde geçiren genç dostlarımıza hem eğlenceli hem faydalı birkaç kitap önermek istedik. Hem de hepsi Kitap Koala incelemelerinden tam not alan, pedagojik olarak güvenebileceğiniz, 5 yıldızlı çocuk kitapları listesinden…

Kavga etmek ve çetelere katılmak yerine yaşam mücadelesine girişen Nino, yeterli parayı toplayıp karnını doyurduğunda huzurlu bir şekilde uyumakla yetiniyor. İşte o andan itibaren sihirli bir dünyaya yolculuğa çıkıyor. Rüyalarında bazen futbol yıldızı bazen rock yıldızı olabiliyor ve bu Nino'yu çok ama çok mutlu ediyor...

İkinci kitabımız, Küçük Kara Balık; birçok yayın evinden basımı bulunan bu başyapıt, Küçük Kara Balık'ın meraklandıran, cesur olmayı ve kendi yolunu çizmeyi öğütleyen ilham verici hikâyesini anlatıyor.

7-9 yaşlarındaki arkadaşlarımız için son kitap önerimiz ise bir kitap serisi. Sola Yayınları'ndan çıkan Belalı Üvey Kardeşim Serisi, hepimizin neredeyse ezbere bildiği masalları ezber bozan bir üslupla işleyerek, çocukların masal dünyasına adım atmalarını ve kritik düşünme becerileri geliştirerek, olaylara yaratıcı bir bakış açısı getirmelerini sağlıyor. Set 4 eserden oluşuyor;

Belalı Üvey Kardeşim Sindirella Masalını Nasıl Mahvetti

Belalı Üvey Kardeşim Alaaddin Masalını Nasıl Mahvetti

Belalı Üvey Kardeşim Güzel ve Çirkin Masalını Nasıl Mahvetti

Belalı Üvey Kardeşim Pamuk Prenses Masalını Nasıl Mahvetti

10- 11 yaş aralığındaki arkadaşlarımız için de 3 eser öneriyoruz. Henüz okumadınızsa, Küçük Prens bu eserlerden ilki. Dünyanın en prestijli kitaplarından olan bu esere, çocuk kitabı diyemiyoruz. Çünkü hangi yaşta olursanız olun, okuyunca yaşınıza ve kendinize has çıkarımlar yapabileceğiniz bir eser, Küçük Prens. Yine birçok yayın evi tarafından basılan eseri, eğer okumadıysa genç dostumuza heyecanla tavsiye ediyoruz.

10-11 yaş için ikinci önerimiz; Oz Büyücüsü, hayal gücünün derinliklerine uzanan, değerleri ve dostluğu fantastik şekilde işleyen eser, klasikler arasında yer alıyor. Önce kitabı okuyup, sonra filmini izleyerek çok eğlenebilirsiniz.

Bu yaş grubuna ait üçüncü ve son önerimiz yine bir kitap serisi. Tarih ve paleontoloji (eski varlıklar bilimi) meraklısı dostlarımız için eğlenceli bir serüven vadeden serinin adı, "Dinozorları Bildiğini mi Sanıyorsun?". Evrim Biyoloğu Ben Garrod'dan çocuklara bilimi ve araştırmayı sevdirecek set, 6 harika dinozor kitabından oluşuyor. Ne dersiniz sizce dinozorlar hala yaşıyor mu?

11 yaş ve üstü arkadaşlarımız için ise artık yavaş yavaş yetişkin kitaplarına başlamayı öneriyoruz. Ömer Seyfettin, Muzaffer İzgü öyküleri gençlerimize Türk edebiyatı içinde yepyeni bir diyarın kapılarını aralayacaktır. Ve sonrasında olmazsa olmazımız Sabahattin Ali ve Türkçe'mizin prensi Bilge Karasu. Dünya edebiyatında ise klasikler, Jules Verne ve Jack London eserleri iyi bir başlangıç olabilir. Fantastik eserler seven arkadaşlarımıza ise Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Harry Potter serisini önerebiliriz. Eğlenceli, keyifli, sıcacık bir tatil dileriz arkadaşlar.