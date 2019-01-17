Son Dakika Haberleri: Kitap Okuyan Öğrenciye Buz Pisti Ücretsiz

Kitap Okuyan Öğrenciye Buz Pisti Ücretsiz

7 dakika önce

Sultangazi Belediyesi buz pisti, yeni dönem için hizmet vermeye başladı.

Kitap Okuyan Öğrenciye Buz Pisti Ücretsiz, System.String[]
Sultangazi Belediyesi buz pisti, yeni dönem için hizmet vermeye başladı.

Buz pistinin açılışı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, milli sporcu Selin Akbulut dans gösterisi sundu, Sultangazi Belediyesi Buz Hokeyi Takımı özel bir maç gerçekleştirdi.

Öğrenciler, gösterileri ilgiyle takip etti.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış sporları kültürünü şehir merkezlerinde yaygınlaştırmanın önemine işaret ederek, bu amaçla 9 yıldır buz pateni pistini çocukların ve gençlerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Bin 200 metrekare alana kurulan pistte öğrenciler ve ailelerinin güven ve keyif içinde zaman geçireceklerini belirten Altunay, çocukların mutlu ve sağlıklı olabileceği spor merkezlerinin yaygınlaşması için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Sporun önemine dikkati çeken Altunay, "Buz pateni çocukların vücut dengesini sağlarken, ayak kaslarını güçlendiriyor. Pistte kaymak konsantrasyon gerektirdiğinden dikkat dağınıklığını da önlüyor." dedi.

Milli sporcu Selin Akbulut da dans etmeyi çok sevdiğini belirterek, antrenmanlarını gerçekleştireceği buz pistinin Sultangazi'de açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öğrencilerin okudukları bir kitabı getirerek kayıt yaptırabilecekleri buz pisti, 3 ay ücretsiz hizmet verecek. Sultangazi Belediyesi bu uygulamayla çocuklarda kitap okuma oranını artırmayı hedefliyor.

Saat 10.00-21.00 arasında hizmet verecek pistte buz pateni yapmak isteyenler, "www.sultangazi.bel.tr" adresinden randevu alabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:55 Kaynak: AA

Sultangazi, Güncel
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