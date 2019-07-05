Son Dakika Haberleri: Kitap okuyanların ücretsiz çay içtiği kafeye 2 yılda 60 bin ziyaretçi
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Kitap okuyanların ücretsiz çay içtiği kafeye 2 yılda 60 bin ziyaretçi

53 dakika önce

VAN'ın Erciş ilçesinde, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında açılan 'Gençlik Kitap Kafe', 2 yıl içinde, 60 bin kişi ağırladı.

Kitap okuyanların ücretsiz çay içtiği kafeye 2 yılda 60 bin ziyaretçi, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında açılan 'Gençlik Kitap Kafe', 2 yıl içinde, 60 bin kişi ağırladı. İçinde çok sayıda kitabın yanı sıra dinlenme alanları da olan kafede, kitap okuyanlara, bedava çay ve kahve ikram ediliyor. 
Erciş Kaymakamlığı ve Evrensel Hafızlar Derneği Erciş Şubesi'nce 2 yıl önce açılan 'Gençlik Kitap Kafe' büyük ilgi gördü. Gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla açılan kafe, 'kitap okuyana çay bedava' sloganıyla hizmet veriyor. Kitap kafede, ücretsiz çay ve kahvenin yanı sıra kurabiye ikramında da bulunuluyor. Açıldığı günden beri yaklaşık 60 bin kişinin faydalandığı kafe, çeşitli sınavlara hazırlanan öğrencilere de ders çalışma imkanı sunuyor. 
Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü mezunu Kenan Çetin ve yine aynı üniversitenin sınıf öğretmenliği bölümünün son sınıf öğrencisi olan kardeşi Sinan Çetin de kafede KPSS'ye hazırlanıyor. kardeşlerden Sinan "Kafede 4 bine yakın kitap olması büyük fayda sağlıyor. Hem çok sakin, hem de burada çay ve kahve ücretsiz ikram ediliyor. Sunulan bu imkanlar için yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi. 


- Van
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:15 Kaynak: DHA
Erciş, Van, Güncel
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