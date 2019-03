Kitap Okuyarak Kanseri Yendi, 'Sıra Dışı Okur' Seçildi

SİNOP - Sinop'ta yaşayan 46 yaşındaki Gül Ustabaş Genç, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 55. Kütüphane Haftası olması münasebetiyle 'sıra dışı okur' seçildi.

Küçük yaşlarda geçirdiği hastalıktan dolayı işitme engeli bulunan 46 yaşındaki Gül Ustabaş Genç, tüm engellere rağmen kitap okuyarak kanser hastalığını da yendi. Konuyla ilgili konuşan Genç, "1973 Sinop doğumluyum. Evliyim 2 tane oğlum var. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı mezunuyum. Mezun olduktan sonra Sinop'a döndüm. Sosyal Güvenlik Kurumunun memurluk sınavını kazanınca toplam 17 sene memur olarak çalıştım. 5 yıl önce emekli oldum. Emekli olduktan sonra kendi ailemle, sosyal aktivitelerle, kitaplarla, her şeyle daha çok haşır neşir (iç içe) olmam mümkün oldu. İşitme engelimde ilkokul ikinci sınıfta ateşli hastalık geçirmişim. Gece uyurken ateşlenmişim, sabah kalktığımda hiçbir şey duymuyormuşum. Babam o zamandan beri doktorları dolaştırmış ama doktorların söylediği 'bu kız artık duyamayacak.' İlkokul ikinci sınıfta olduğum için okuma yazma öğrenmiştim. İşitme engelliler okuluna gitmem önerilmedi çünkü orada işaret diliyle konuşuyorlar. Ben oraya gidersem onlar gibi işaret diliyle konuşmaya başlayacaktım, konuşmayı unutacaktım. Kitapların olduğu yerde bulunmak her zaman hoşuma gitti. Hastalığımda bana şifa, yalnızlığımda arkadaş oldu kitaplar. Emekli olduktan 6 ay sonra kansere yakalandım. 9 ayım hastanede geçti, kemoterapi, radyoterapi. Kanser hastalığı geçirenler bilirler bu tedavi çok zordur, insanın morali bozulur. Saçları dökülüyor kirpikler gidiyor, yüzün de yaşlanıyor kimse seni tanıyamıyor. O anda bile kitaplar okurdum, kitaplarla arkadaşlık ediyordum. Bir ara Kur'an'ın mealimi okumak istedim. Kur'an-ın mealini okurken Bakara Suresi'nde mealen 'Allah sabredenlerle beraberdir' diyor. O anda düşündüm, 'benim büyük dayanağım Allah olursa ben yıkılmam. Ondan sonra şikayetimi ne eşime ne aileme yansıtmadım, sadece Allah'a havale ettim ve bu süreci kolaylıkla atlattım" şeklinde konuştu.

Ayrıca Dr. Rıza Nur Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan ise Gül Ustabaş Genç'in uzun yıllardır kütüphaneye geldiğini belirterek, "Sıra dışı okurumuz seçildi Gül hanım. Her yıl Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü sıra dışı okurları belirler. Bu yıl 55. Kütüphane Haftası olması münasebetiyle biz de Gül hanımın öz geçmişini Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne gönderdik. Genel Müdürlüğümüz bunu uygun gördü, Gül hanım ile beraber 5 tane okuyucu Türkiye'de sıra dışı okur olarak seçildi. Birisi de Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'nde Gül hanım. Kitabın, kütüphanenin ve okumanın insan hayatında ne kadar önemli bir etken olduğunu da böylece topluma, toplum nezdinde tüm insanlara duyurmuş oldu. İnsan bir kusurundan veya bir özründen dolayı hayata küsmemeli, aksine hayata yönelik planları, projeleri olmalı. Gül hanım bunun en güzel örneğini vermiş oldu, toplumdaki diğer insanlara güzel bir örnek oldu. Yani hastalığından veya rahatsızlığından dolayı hayata küsmedi. Aksine kitap sayesinde, okuma sayesinde, kütüphane sayesinde hayata bağlandı, hayata tutundu. Bir insanın hayata bağlanmasında hayata tutunmasında kitabın, kütüphanenin ve okumanın ne kadar önemli olduğu mesajını bize vermiş oldu, topluma vermiş oldu ve bu itibarla da kütüphanelere karşı toplumdaki yanlış bir bakış açısını da yıkmış oldu. Bu yanlış bakış açısı nedir? Kütüphanede ne iş var? Sabahtan akşama kadar kütüphanede oturulur diye yanlış bir algı vardı. Eğer biz kütüphane personelleri olarak bir kişinin hayata bağlanmasında önemli bir rol oynuyorsak bu bize yeter. Bu sözün üzerine söyleyecek başka bir sözüm yok" diye konuştu.

