Son Dakika Haberleri: Kitap okuyup elleriyle kâğıt ürettiler
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Kitap okuyup elleriyle kâğıt ürettiler

38 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi, İlköğretim haftasında çocuklara unutmayacakları bir deneyim kazandırdı.

Kitap okuyup elleriyle kâğıt ürettiler, System.String[]

İlköğretim haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nde ilköğretim 2. sınıf öğrencileri okuma etkinliği gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'ni gezen çocuklar, kütüphane hakkında bilgi edindi. Okumayı yeni öğrenen minikler, Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nde çocuk kitapları okudu ve Seka Kağıt Müzesi'nde kağıdın üretimini atölye çalışmasıyla deneyimledi.

KÜTÜPHANEYİ VE MÜZEYİ GEZDİLER

Başiskele Gübretaş İlkokulu, Gölcük Saraylı, Şirinköy ve Başiskele Yuvacık Aydınkent İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, yaşamları boyunca unutamayacakları bir etkinlikle hem kütüphane ortamında kitap okudu, hem de kitabın ham maddesi kağıdın yapım aşamasını gördü. Öğrenciler öncelikle kütüphane de uyulması gereken kurallar konusunda bilgi edindi. Büyükşehir Halk Kütüphanesini ve Seka Kağıt Müzesini gezen miniklerin mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okundu.

KÜTÜPHANE VE KİTAPLAR İLE İLGİLİ BİLGİ EDİNDİLER

Okumayı yeni öğrenen ilkokul 2. sınıf öğrencisi miniklere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik sonunda Seka Kağıt Müzesi kağıt atölyesinde kağıt yapımı deneyimlendi. Toplu kitap okuma saatini kütüphanede yaparak kütüphaneyi tanıyan ve kurallarını öğrenen minik öğrencilere kendi elleriyle ürettikleri kağıtları hediye edildi. Kütüphanede gerçekleştirilen okuma etkinliğiyle minik öğrenciler, kitaplar ve kütüphane ile ilgili güzel anılar edindi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:03 Kaynak: Bültenler
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