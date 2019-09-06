Kitap satarak, aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını beslediler

MERSİN'de, gönüllü çocuklar, ikinci el kitap satarak, elde ettikleri gelirle sokak hayvanları için mama aldı. Çocuklar, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, okudukları kitapları satıp, kazandıkları parayla sokak hayvanları için mama satın aldı. Çocuklar, daha sonra Çankaya Mahallesi'ndeki ormanlıkta oluşturduğu barınakta sokak hayvanlarını besleyen Azerbaycan uyruklu Mihriban Mammadova ile irtibata geçti. Çocuklar, Mammadova ile konuştuktan sonra Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ile birlikte barınağa gitti. Mamaları da getiren çocuklar, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Sadık Gürsoy, "Yaptığımız araştırma sonrası ormanlık alanda sokak hayvanlarını besleyen Mihriban hanıma ulaştırmayı uygun gördük. Hayvanların sokakta olduğundan çok daha güvenli ve uygun ortamda olduğunu görmekten de mutlu olduk. Hatta hayvanlara klasik müzik dinletildiğini görünce oldukça da şaşırdık. Arkadaşlarımız için de unutulmaz ve farklı bir deneyim oldu" diye konuştu.

Çocukları böyle anlamlı işin içinde görmekten mutluluk duyduğunu belirten Mihriban Mammadova da "Burada 200 köpek bir o kadar da kediye bakmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın yaptıkları çok önemlidir. Bizi son derece mutlu ettiler. Başta bu imkanı sağlayan başkanımız Neşet Tarhan olmak üzere tüm çocuklarımıza teşekkür ederim" dedi.

Çocuk Meclisi üyelerinin projesinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Tarhan ise "Hayvan sevgisini, doğa sevgisini çocuk yaşlarda aşılarsak çok daha aydınlık bir geleceğimiz olur. Ancak çocuklarımız çok daha ötesinde bir projeye imza attı. Daha önce okudukları kitapları ucuz fiyata başka çocuklara ulaştırarak okumaya teşvik ederken, sokak hayvanlarına da mama olmasını sağladı. Görüyoruz ki çocuklarımız her ne yapıyorlarsa temiz kalpleriyle doğru yapıyorlar" diye konuştu.