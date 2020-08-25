Kitap sevgisiyle sigarayı bırakıp, kütüphane açtı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, hayata atılmak için lise eğitimini yarıda bırakan seyyar su satıcısı Yakup Tosun (36), önce sigara içmeyi bıraktı, ardından biriktirdiği parayla kentte öğrencilerin ücretsiz faydalanması için özel kütüphane açtı. İçinde 5 bine yakın kitap bulunan ve ücretsiz yararlanılabilen kütüphanede gönüllü öğretmenler tarafından da dersler veriliyor.

Adıyaman'da Yakup Tosun, hayata atılmak için lise eğitimini yarıda bıraktı. Çeşitli sektörlerde çalışan ve 2011 yılından itibaren su ve tüp gaz bayiliği yapmaya başlayan Yakup Tosun, kitap okuma alışkanlığını bırakmadı. Evinde okuduğu yaklaşık 3 bin kitap bulunan Tosun, gençlerin kendisi gibi eğitimini yarıda bırakmaması için kütüphane açma hayali kurdu.