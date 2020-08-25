Kitap sevgisiyle sigarayı bırakıp, kütüphane açtı - Son Dakika

Kitap sevgisiyle sigarayı bırakıp, kütüphane açtı

Kitap sevgisiyle sigarayı bırakıp, kütüphane açtıADIYAMAN'da, hayata atılmak için lise eğitimini yarıda bırakan seyyar su satıcısı Yakup Tosun (36), önce sigara içmeyi bıraktı, ardından biriktirdiği parayla kentte öğrencilerin ücretsiz faydalanması için özel kütüphane açtı.

Kitap sevgisiyle sigarayı bırakıp, kütüphane açtı

ADIYAMAN'da, hayata atılmak için lise eğitimini yarıda bırakan seyyar su satıcısı Yakup Tosun (36), önce sigara içmeyi bıraktı, ardından biriktirdiği parayla kentte öğrencilerin ücretsiz faydalanması için özel kütüphane açtı. İçinde 5 bine yakın kitap bulunan ve ücretsiz yararlanılabilen kütüphanede gönüllü öğretmenler tarafından da dersler veriliyor.

Adıyaman'da Yakup Tosun, hayata atılmak için lise eğitimini yarıda bıraktı. Çeşitli sektörlerde çalışan ve 2011 yılından itibaren su ve tüp gaz bayiliği yapmaya başlayan Yakup Tosun, kitap okuma alışkanlığını bırakmadı. Evinde okuduğu yaklaşık 3 bin kitap bulunan Tosun, gençlerin kendisi gibi eğitimini yarıda bırakmaması için kütüphane açma hayali kurdu.

HAYALİ İÇİN SİGARAYI BIRAKTI

Günde 3 paket sigara içen Yakup Tosun, kütüphane hayalini kurmak için geçen yıl sigarayı bırakma kararı aldı. Sigarayı bırakan ancak her gün sigara için harcadığı parayı biriktiren Tosun, 7 ay sonunda biriktirdiği parayla 2019 yılı Aralık ayında Turgut Reis Mahallesi'nde 250 metrekare bir dükkan kiraladı. Aldığı masa ve sandalyeler ile içerisini 50 öğrencinin aynı anda bulunabileceği şekilde tasarlayan Tosun, daha sonra evinde ve yeni aldığı kitaplar ile 5 bin kitabın bulunduğu kütüphanesini kurdu. Tosun, öğrencilerin ve kitap okumak isteyenlerin ücretsiz yararlandığı kütüphaneye gelenlere çay ve kahve servisi de yapmaya başladı. Yaptığı kitap satışları ile 'Hayathanem' adını verdiği kütüphanenin kira ve ikram giderlerini karşılayan Tosun'a öğretmenlerden de destek geldi. Gönüllü öğretmenler, kütüphaneye gelen öğrencilere branşları doğrultusunda ücretsiz dersler vererek eğitimlerine katkı sunmaya başladı.

Eğitimini bırakarak iş hayatına atılmasının kitap okuma alışkanlığını kaybettirmediğini belirten Yakup Tosun, "2010 yılında yaptığım iş nedeniyle iflas ettim. Bu süreçte bana insanların bakış açısı değişti. Ben de o süreçte daha çok kitaplara sığındım" dedi.

'ÖĞRENCİLERE GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLERİMİZ DE DERS VERİYOR'

Eğitimini yarıda bıraktıktan sonra tek hayalinin kütüphane kurmak olduğunu anlatan Tosun, "20 yıllık hayalim olan kütüphaneyi kurmak için gerekli finansı sağlamak adına sigarayı bıraktım. Bu sayede yaptığım birikimle kütüphaneyi kurdum. Kütüphaneyi ilk kurduğumuz zaman öğrenci talebinin çok olmayacağını düşündüm. Kütüphanenin kendini finanse edebilmesi için kitap satışı yapıyorum. Öğrencilere gönüllü öğretmenlerimiz de ders veriyor. Şu anda oldukça mutluyum. İsteyen burada ders çalışıyor, isteyen kitap okuyor. Ben de gün boyu çalışıp, akşam gelip burada kitap okuyarak günün stresini atıyorum" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MUTLU

Pandemi sürecinde kütüphaneye gelerek ders çalıştığını ve kitap okuduğunu bunun için de mutlu olduğunu anlatan lise öğrencisi Enise Yücetürk, "Buraya ilk geldiğim zaman dikkatimi çeken ortamın temizliği ve sosyal mesafeye uyularak kurallara göre oturulması oldu. Pandemi sürecinde evde ders çalışma olanağım olmadı. Burada bu şansı bulmuş olmak beni çok mutlu etti" dedi.

Kitap sevgisiyle sigarayı bırakıp, kütüphane açtı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 10:49

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kitap sevgisiyle sigarayı bırakıp, kütüphane açtı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4022 ile tarihi rekorunu tazeledi Son Dakika: Giresun'da sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu         
14:19
"Türkiye'nin Maldivleri" için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek         
14:03
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek         
13:30
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı         
12:53
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım         
12:33
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı         
12:21
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı         
12:05
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı         
12:05
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak         
12:00
Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı         
11:22
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu         
11:07
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi         
10:58
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor         
10:31
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada         
10:06
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın         
10:03
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
08:40
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı         
23:53
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi         
23:24
Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı         
23:21
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı         
21:16
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı         
18:21
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 17:16:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kitap sevgisiyle sigarayı bırakıp, kütüphane açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei