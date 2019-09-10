Son Dakika Haberleri: 'Kitap'tan uyuşturucu tacirlerine geçit yok
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'Kitap'tan uyuşturucu tacirlerine geçit yok

45 dakika önce

Malatya'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda narkotik köpeği 'Kitap'ın tepki vermesi ile yaklaşık 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

'Kitap'tan uyuşturucu tacirlerine geçit yok, System.String[]

Malatya'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda narkotik köpeği 'Kitap'ın tepki vermesi ile yaklaşık 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından Battalgazi ilçesine bir eve operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde imali ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekiminin yapıldığı belirlenen evde uyuşturucu madde tespit köpeği 'Kitap' ile yapılan aramalarda 4 kilogram 100 gram Kubar Esrar maddesi ile 90 kök Kenevir bitkisi ele geçirilmedi.


Operasyonda yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. - MALATYA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:20 Kaynak: İHA
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