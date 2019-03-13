Son Dakika Haberleri: Kitap Tokat Projesi Ödül Töreni

Kitap Tokat Projesi Ödül Töreni

1 saat önce

Tokat Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yeşilyurt ilçesinde "Kitap Tokat Projesi"nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Kitap Tokat Projesi Ödül Töreni, System.String[]
Tokat Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yeşilyurt ilçesinde "Kitap Tokat Projesi"nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen törene, Kaymakam Muhammed Sait Baytok, Belediye Başkan Vekili Bedrinazar Sadakat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Aymak, burada yaptığı konuşmada, insanları maddi ve manevi yönden üstün kılan şeyin kitap sayfalarının arasında olduğunu belirterek, "Bilgi, okumakla öğrenilmektedir. Okumak ve çocuklarımızı okumaya alıştırmak, en büyük görevlerimizdendir. Kalkınmak, sağlam kişilere sahip olmak, düşünce ve hayalleri geliştirmek ancak kitap okumakla mümkündür." dedi.

Programda en çok kitap okuyanlara Baytok ve protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Tokat, Güncel
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