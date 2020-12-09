Kitap tutkunu felçli Elif'in, Mahsun Kırmızıgül'le tanışma hayali gerçek oldu - Son Dakika

Kitap tutkunu felçli Elif'in, Mahsun Kırmızıgül'le tanışma hayali gerçek oldu

09.12.2020 08:36
Kitap tutkunu felçli Elif'in, Mahsun Kırmızıgül'le tanışma hayali gerçek oldu, System.String[]

yaptığı açıklamada en büyük hayalinin çocukluktan beri hayranı olduğu sanatçı Mahsun Kırmızıgül ile tanışmak olduğunu dile getirdi.

yaptığı açıklamada en büyük hayalinin çocukluktan beri hayranı olduğu sanatçı Mahsun Kırmızıgül ile tanışmak olduğunu dile getirdi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL SÜRPRİZ YAPTI DHA'nın haberinin ardından ünlü sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Elif'in çağrısına kayıtsız kalmadı. Kırmızıgül, Elif'i cep telefonu ile görüntülü arayarak sohbet etti. Telefonu açtığında karşısında Mahsun Kırmızıgül'ü gören Elif, büyük sevinç ve heyecan yaşadı. Duygusal anların yaşandığı görüşmede Kırmızıgül, kitap bağımlısı olan Elif'in tüm kitaplarını kendisinin alacağını söyledi. Elif de "Sizinle tanıştım, gördüm ya çok mutlu oldum ve başka bir şey istemiyorum" dedi. Kırmızıgül ise Sivas'a geldiğinde mutlaka Elif'in yanına uğrayacağını söyledi.'DAHA ÖNCE TANISAM, MUCİZE FİLMİNDE OYNATIRDIM'Ünlü sanatçı Kırmızıgül, Elif'e görüşmesi sırasında, "Daha önce tanışmış olsaydım seni Mucize'de oynatırdım. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Beni istediğin zaman arayabilirsin. En yakın zamanlarda albüm çıkaracağım. Sahneye çıkacağım. Belki Sivas'a konsere gelirsem sen beni ailenle birlikte en ön sırada izleyeceksin. Gözlerine bakarak, sana bakarak şarkı söyleyeceğim" dedi.Elif ise "O film zaten beni anlatıyor ve benimle aynı. Şu an konuşamıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok sevinçliyim. Beni çok mutlu ettiniz" diye cevap verdi.Kırmızıgül son olarak Elif'in en çok sevdiği 'Bu sevda bitmez' türküsünü seslendirdi. Elif de Kırmızıgül'ün türküsüne eşlik etti. 'ÇOK DUYGUSALIM, ELİF ÖZEL BİR İNSAN'Elif'le yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Mahsun Kırmızıgül, "Öncelikle bizi Elif'le buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok duygusalım, yıllar önce sahneye çıktığım dönemde zaman zaman böyle buluşmalar oluyordu. Duygusal olan buluşmalar, hatta basının görmediği. Uzun süre görüştüğüm insanlar da oldu. Gerek yurt dışında gerek yurt içinde. Bu anlar ölümsüz bence. Bugün yaşadığım bu anı, daha önce de çok yaşadım. Bir sanatçıyı sevebilmek, bir sanatçıyı sevmek, onun şarkılarını, onun yaptıklarını takip etmek, onu yaşamak başka bir duygu. Müziğin sinemadan farkı bu. Ben hem sinemacıyım hem müzisyenim. Şunu söyleyebilirim, müziğin gücü çok başka. Sinema evet kalıcı ama müzik çok başka şeyler söylüyor insana. Çok duygulandım. Elif'in beni sevmesinin altındaki nedenleri düşündüğüm zaman, zamanında yapmış olduğum şarkıları, sonrasında filmlerde aslında yine bu toplumun sorunlarını ele almam. Toplumsal içerikli filmlerimden de çok etkilenmiş belli. Özellikle Mucize'den. Onu hissedebiliyorum aslında. Bugün toplumun büyük bir kesimi Beyaz Melek'ten başlayıp da Mucize ile biten bu filmlerden insanlar çok şey öğrendiler aslında. Bu filmlerin hepsinin birer önermesi vardı. Bir mesajı vardı. Bu mesajlar yerini buluyor diye düşünüyorum ben. Çünkü Elif gibi binlerce insan var. Başka sanatçıları seven, başka sanatçıları düşünen. Elif çok özel bir insan. Benim için bu insanların hiçbirisi engelli değil. Benim için özel insanlar. Sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum bizi buluşturduğunuz için" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından çok mutlu olduğunu belirten Elif Alkan ise "Şu an ellerim buz gibi oldu. Çok acayip bir şey. Bu benim en büyük hayalimdi. Onu görmek yetti bana. Konserine de gitmek istiyorum" diye konuştu.


- İstanbul
Kitap tutkunu felçli Elif'in, Mahsun Kırmızıgül'le tanışma hayali gerçek oldu
Kitap tutkunu felçli Elif'in, Mahsun Kırmızıgül'le tanışma hayali gerçek oldu
Kitap tutkunu felçli Elif'in, Mahsun Kırmızıgül'le tanışma hayali gerçek oldu
Kitap tutkunu felçli Elif'in, Mahsun Kırmızıgül'le tanışma hayali gerçek oldu
Kitap tutkunu felçli Elif'in, Mahsun Kırmızıgül'le tanışma hayali gerçek oldu
Kitap tutkunu felçli Elif'in, Mahsun Kırmızıgül'le tanışma hayali gerçek oldu
Kitap tutkunu felçli Elif'in, Mahsun Kırmızıgül'le tanışma hayali gerçek oldu
Kitap tutkunu felçli Elif'in, Mahsun Kırmızıgül'le tanışma hayali gerçek oldu
Kitap tutkunu felçli Elif'in, Mahsun Kırmızıgül'le tanışma hayali gerçek oldu
Kitap tutkunu felçli Elif'in, Mahsun Kırmızıgül'le tanışma hayali gerçek oldu
Kitap tutkunu felçli Elif'in, Mahsun Kırmızıgül'le tanışma hayali gerçek oldu

Mahsun Kırmızıgül, Sanatçı, Mucize, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kitap tutkunu felçli Elif'in, Mahsun Kırmızıgül'le tanışma hayali gerçek oldu - Son Dakika


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