Kitap tutkunu felçli Elif'in tek hayali Mahsun Kırmızıgül'le tanışmak - Son Dakika

Kitap tutkunu felçli Elif'in tek hayali Mahsun Kırmızıgül'le tanışmak

03.12.2020 10:50
Kitap tutkunu felçli Elif'in tek hayali Mahsun Kırmızıgül'le tanışmak, System.String[]

SİVAS'ta, 4 aylıkken yapılan penisilin iğnesinden sonra kısmi felç geçiren Elif Alkan'ın (39) dünyası kitaplar oldu.

SİVAS'ta, 4 aylıkken yapılan penisilin iğnesinden sonra kısmi felç geçiren Elif Alkan'ın (39) dünyası kitaplar oldu. Vaktinin çoğunu kitap okuyarak geçiren Alkan, çocukluğundan itibaren sanatçı Mahsun Kırmızıgül'le tanışmayı hayal ediyor.

Tuzlugöl Mahallesi'nde yaşayan Ahmet-Lütfiye Alkan çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Elif Alkan, 4 aylıkken hastanede yapılan penisilin iğnesinden sonra kısmi felç geçirdi. Ellerini ve ayaklarını kullanırken zorluk çeken Alkan, 2003 yılında annesini, 2015 yılında babasını kaybedince, 2 kardeşiyle yaşamaya başladı. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden destek alan Alkan, çocukken izlediği Susam Sokağı isimli TV programı sayesinde okumayı öğrendi. Bir süre önce de Eğitim Merkezi'nden ilkokul diploması aldı. Yıllar içinde vücut kasılmalarının artması üzerine ayaklarını kullanarak resim yapamaz ve bilgisayar kullanmaz oldu. Artık Elif, sadece kitap okuyabiliyor. Kedisi 'Toraman' ile oynayarak vaktini geçiriyor. Elif'in en büyük hayali çocukluğundan beri hayranı olduğu Mahsun Kırmızıgül ile tanışabilmek.

'KİTAPLAR BENİM DÜNYAM'Hayatını kardeşlerinin ve Özel Destek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin desteğiyle sürdüren Elif Alkan, "Ben 4 aylıkken hastalığım başlamış. Doktora götürmüşler. Orada bir penisilin iğnesi yapmışlar. İğneden sonra bu hale gelmişim. Hastalığımın bir çaresi yok. Bu nedenle tamamen iyileşemiyorum. Hayatımı, kardeşlerimin yardımıyla sürdürüyorum. Vücudumun kas sisteminin zayıflaması nedeniyle önceden ayağımla çizdiğim resimleri artık yapamıyorum. Bu yüzden zamanımı kitap okuyarak, internetten yayın yaparak geçiriyorum" dedi.'HAYAT DOLU BİR İNSAN'

Kardeşi Emel Alkan (36), ablası Elif'in bakımını üstlendiklerini ve tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Emel Alkan, "Okumayı Elif çok seviyor. Hayat dolu bir insan. Çok küçükken Susam Sokağı vardı. Orada harfler teker teker çıkardı ve harfleri birleştirerek okumayı bu sayede öğrendi. Daha sonra Destek Eğitim Merkezi'ndeki öğretmenlerinin yardımıyla okuma- yazma belgesi aldı. Küçükken hiç yürüyemiyordu, aldığı fizik tedavi sayesinde kasları güçlendi. Konuşması düzgün değil, ellerini rahat kullanamıyor. Bu yüzden bütün dünyası kitaplar. Haftada bir kitabı okuyup bitiriyor. Bir diğer gerçekleştirmek istediği hayali de Mahsun Kırmızıgül'le tanışmak" diye konuştu.


Kitap tutkunu felçli Elif'in tek hayali Mahsun Kırmızıgül'le tanışmak
Kitap tutkunu felçli Elif'in tek hayali Mahsun Kırmızıgül'le tanışmak
Kitap tutkunu felçli Elif'in tek hayali Mahsun Kırmızıgül'le tanışmak
Kitap tutkunu felçli Elif'in tek hayali Mahsun Kırmızıgül'le tanışmak
Kitap tutkunu felçli Elif'in tek hayali Mahsun Kırmızıgül'le tanışmak
Kitap tutkunu felçli Elif'in tek hayali Mahsun Kırmızıgül'le tanışmak
Kitap tutkunu felçli Elif'in tek hayali Mahsun Kırmızıgül'le tanışmak
Kitap tutkunu felçli Elif'in tek hayali Mahsun Kırmızıgül'le tanışmak
Kitap tutkunu felçli Elif'in tek hayali Mahsun Kırmızıgül'le tanışmak
Kitap tutkunu felçli Elif'in tek hayali Mahsun Kırmızıgül'le tanışmak
Kitap tutkunu felçli Elif'in tek hayali Mahsun Kırmızıgül'le tanışmak

Rehabilitasyon Merkezi, Mahsun Kırmızıgül, Elif Alkan, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kitap tutkunu felçli Elif'in tek hayali Mahsun Kırmızıgül'le tanışmak - Son Dakika


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