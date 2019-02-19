Kitap ve Dergilerde Kdv'yi Sıfırlayan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi.
1 saat önce
IHAAW225839-SIY/19-02-2019- Kitap ve dergilerde KDV'yi sıfırlayan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
IHAAW225839-SIY/19-02-2019
- Kitap ve dergilerde KDV'yi sıfırlayan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 19.02.2019 22: 58: 39 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:04 Kaynak: İHA
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