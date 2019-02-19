Son Dakika Haberleri: Kitap ve Dergilerde Kdv'yi Sıfırlayan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi.

Kitap ve Dergilerde Kdv'yi Sıfırlayan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi.

1 saat önce

IHAAW225839-SIY/19-02-2019- Kitap ve dergilerde KDV'yi sıfırlayan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kitap ve Dergilerde Kdv'yi Sıfırlayan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi., System.String[]
IHAAW225839-SIY/19-02-2019

- Kitap ve dergilerde KDV'yi sıfırlayan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 19.02.2019 22: 58: 39 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:04 Kaynak: İHA

Politika
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