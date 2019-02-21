Son Dakika Haberleri: Kitap ve Dergilerde Kdv'yi Sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...

Kitap ve Dergilerde Kdv'yi Sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...

50 dakika önce

IHAAW233521-SIY/21-02-2019- Kitap ve dergilerde KDV'yi sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kitap ve Dergilerde Kdv'yi Sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik..., System.String[]
IHAAW233521-SIY/21-02-2019

- Kitap ve dergilerde KDV'yi sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 21.02.2019 23: 35: 21 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:41 Kaynak: İHA

Politika
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