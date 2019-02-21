Kitap ve Dergilerde Kdv'yi Sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...
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IHAAW233521-SIY/21-02-2019- Kitap ve dergilerde KDV'yi sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
IHAAW233521-SIY/21-02-2019
- Kitap ve dergilerde KDV'yi sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 21.02.2019 23: 35: 21 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:41 Kaynak: İHA
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