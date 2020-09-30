Kitap ve kırtasiyeciler somut çözümler bekliyor - Son Dakika

Kitap ve kırtasiyeciler somut çözümler bekliyor

Erzurum Matbaa-Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, Kitap ve kırtasiyeci esnafın zor günler geçirdiğini belirterek, yıllık cirolarının neredeyse yarısını okulların açıldığı dönemde yapan kitap ve kırtasiye esnafının somut çözümler beklediğini belirtti.

Kitap ve kırtasiyeciler somut çözümler bekliyor, System.String[]

Erzurum Matbaa-Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, Kitap ve kırtasiyeci esnafın zor günler geçirdiğini belirterek, yıllık cirolarının neredeyse yarısını okulların açıldığı dönemde yapan kitap ve kırtasiye esnafının somut çözümler beklediğini belirtti.

Anayasamızın 173'üncü maddesinde; "Devlet Esnaf ve Sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır" şeklinde kesin bir hüküm bulunduğunu belirten Başkan Karaca, "Covid-19 süreci nedeniyle sekiz aydır kapalı olan okullar nedeniyle eğitim sektörü ve bu sektöre bağlı birçok yan sektör kaderine terk edilmiş durumda. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ne şekilde tamamlanacağı belirsiz ve okulların hangi şartlar altında açılacağı dahi belli değilken eğitim sektörünün sorunları her geçen gün çözümsüzlüğün içinde savruluyor. On binlerce esnafımız için de ekmek kapısı olarak birçok farklı yan sektörü içinde barındırıyor. Yeni eğitim-öğretim yılının normal seyrinde başlamaması nedeniyle kırtasiye esnafımız bu durumdan çok olumsuz etkileniyor. Somut adımlar atılmaması durumunda şu ana kadar yaşanan olumsuz görüntünün daha da büyüyerek esnafı iflasa doğru sürükleyeceği muhakkak" dedi.

Karaca, yıllık cirolarının neredeyse yarısını okulların açıldığı dönemde yapan kırtasiye esnafının çok zor durumda olduğunu ifade ederek, "Erzurum'da 200'e yakın kırtasiyeci esnafımız uzaktan eğitim modelinden doğrudan etkilenen sektör olmalarına rağmen bu konuda şu ana kadar yetkililer tarafından bir çözüm önerisi sunulmadığı gibi herhangi bir adım da atılmış değil. Geçimini sadece sektöre özel kağıt-kalem gibi ürünlerden sağlayan kitap ve kırtasiyeci esnaflarımız acil olarak kira ve zorunlu giderlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanmasını bekliyor" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kitap ve kırtasiyeciler somut çözümler bekliyor

Esnaf Odası, Erzurum, Esnaf, Kitap, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kitap ve kırtasiyeciler somut çözümler bekliyor - Son Dakika Ekonomi

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