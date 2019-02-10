Son Dakika Haberleri: Kitap ve süreli yayında KDV kalkıyor

Kitap ve süreli yayında KDV kalkıyor

1 saat önce

Kitap, dergi ve gazetede yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı, kanunda yapılacak değişikliğin yasalaşmasıyla sıfıra düşürülmüş olacak.

Kitap ve süreli yayında KDV kalkıyor, System.String[]
Kitap, dergi ve gazetede yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı, kanunda yapılacak değişikliğin yasalaşmasıyla sıfıra düşürülmüş olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:10 

Ekonomi
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