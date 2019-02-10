Kitap ve süreli yayında KDV kalkıyor
1 saat önce
Kitap, dergi ve gazetede yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı, kanunda yapılacak değişikliğin yasalaşmasıyla sıfıra düşürülmüş olacak.
Kitap, dergi ve gazetede yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı, kanunda yapılacak değişikliğin yasalaşmasıyla sıfıra düşürülmüş olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:10
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