Kitap ve süreli yayında KDV kalkıyor

Kitap, dergi ve gazetede yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı, kanunda yapılacak değişikliğin yasalaşmasıyla sıfıra düşürülmüş olacak.

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TBMM Tarım Köy İşleri Komisyonu Başkanı, Canlı Yayında Duyurdu! Yeni Hal Yasasının Detayları Belli Oldu

Manisalı Kadınların Dokuduğu Halılar, ABD Başta Olmak Üzere 30 Ülkeye İhraç Ediliyor