Kitap veya kırtasiye getirene basket maçı bedava

Türkiye Basketbol Lig'i takımlarından Balıkesir Büyükişehir Belediyespor'un sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor. Bu haftasonu oynanacak olan Konyaspor Basketbol müsabakası için düzenlenen "Tozlu Raflardan Minik Ellere" kampanyası ile kitap ve kırtasiye malzemesi ile gelen taraftarlar ile ara tatil döneminde olan öğrenciler maça ücretsiz giriş yapabilecek.



Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile karşılaşacak Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol, bu hafta önemli bir kampanyaya da ev sahipliği yapıyor. Balıkesir Üniversitesi Radyo İletişim Topluluğu işbirliğiyle yürütülen projede, Konyaspor maçına kitap ve kırtasiye malzemesi ile gelen taraftarlar ve ara tatil döneminde olan öğrenciler maça ücretsiz giriş yapabilecek.



Ligin iddialı ve pahalı kadrolarından biri olan Konyaspor bu zamana kadar oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 7.haftaya girerken 10 puan ile 5. sırada. Ligin mütevazı kadroları arasında gösterilen temsilcimiz Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise geçen hafta Pektimspor'a kaybetmiş olsa da 5 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performansı ile liderliğini koruyor. Temsilcimiz ev sahibi olma avantajı ile taraftarının desteğini de arkasına alarak müsabakadan galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor.23 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 16: 00'da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak olan bu müsabakaya taraftarın yoğun ilgisi bekleniyor.



Kaptan Türel, "Taraftarlarımızı maça bekliyoruz"



Takım Kaptanı İlker Türel yaptığı açıklamada, "Takım olarak lige iyi bir başlangıç yaptık. Almış olduğumuz 5 galibiyet ile lider pozisyonundayız. Rakibimiz Konyaspor çok iyi bir takım ama biz her hafta olduğu gibi bu haftada kazanmak için sahaya çıkacağız, yeter ki taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Allah'ın izniyle onları mahçup etmeyiz" diyerek herkesi maça davet etti. Maça gelemeyecek veya şehir dışında olan ve bu maçı kaçırmak istemeyen takipçilerimiz TBF TV'nin Youtube kanalından yayınlanacak olan mücadeleyi canlı olarak takip edebilicekler. - BALIKESİR