Kitap yayınında rekor: Temmuz ayında 60 milyon 637 bin 920 kitap yayınlandı - Son Dakika

Kitap yayınında rekor: Temmuz ayında 60 milyon 637 bin 920 kitap yayınlandı

YAYFED Başkanı Münir Üstün, "Temmuz'da yayınlanan kitap sayısı 60 milyon 637 bin 920"

"Kırdığımız rekor bizim için bir bayram hediyesi"

İSTANBUL - Yayıncı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı Münir Üstün, kitap yayınında tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı. Üstün, "29 Temmuz akşam saat 17: 00 itibarıyla sadece Temmuz ayında Türkiye'de yayınlanan kitap sayısı; 60 milyon 637 bin 920, kırdığımız rekor bizim için bir bayram hediyesi" dedi.

4 Meslek Birliğinin çatı kuruluşu olan ve binin üzerinde kitap yayıncısı üyesi bulunan Yayıncı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı Münir Üstün; kitap yayınında tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı. Üstün, 29 Temmuz akşam saat 17: 00 itibarıyla, sadece Temmuz ayında, Türkiye'de yayınlanan kitap sayısının 60 milyon 637 bin 920 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

"Türkiye kitap okumuyor yıkılan bir şehir efsanesidir"

YAYFED Başkanı Üstün, "Türkiye kitap okuyor arkadaşlar. 'Türkiye kitap okumuyor' yıkılan bir şehir efsanesidir" ifadelerini kullandı. Elde edilen rekorun tesadüfi olmadığını, sektörün 2011 yılından itibaren gösterdiği gayretin bir neticesi olduğunu vurgulayan Üstün, 2011 yılından itibaren yayınlanan kitap sayılarını da paylaştı. 2011 yılından itibaren yayınlanan kitap adetlerinin 2011'de 289 milyon, 2012 yılında 293 milyon, 2013 yılında 330 milyon, 2014 yılında 344 milyon, 2015 yılında 384 milyon, 2016 yılında 405 milyon, 2017 yılında 408 milyon 2018 yılında 411 milyon, 2019 yılında 424 milyon olduğu belirtildi. Bu rakamlara; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda dağıtılan 240 milyon ders kitabı ile 48 sayfaya kadar olan bandrolsüz 200 milyon kitabın dahil olmadığı belirtildi.

Yayınlanan bütün kitaplar dikkate alındığında 2019 yılı itibarıyla 850 milyon kitap üretiminin söz konusu olduğunu; bunun ise kişi başına 5 kültür kitabı, 5 eğitim kitabına karşılık geldiğini ifade eden Üstün, Türkiye'nin ciro bazında dünyada 16. sırada, yeni başlık üretmekte ise dünyanın 6. ülkesi olduğunu İtalya'yı geçip, Fransa ile dinamik bir yarış içinde olduğunu söyledi.

"Kitap arzı müthiş yükseldi"

Kişinin doğrudan haberin, bilginin, bilgi üretiminin kaynağı olduğu bir süreç yaşandığını; bunun kişisel donanım ve kitaba olan ihtiyacı artırdığını söyleyen Üstün; "2020 yılına girerken pandemi nedeniyle ümitsizdik. Hiç öyle olmadı. Beklentilerimizin çok üstünde bir taleple karşılaştık. Kitap arzı buna bağlı olarak müthiş yükseldi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da; kitabın kurucu güç olarak yükseleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Rekor Temmuz'da geldi

YAYFED rakamlarına göre 2020 yılında ay ay üretilen kitap sayıları şöyle: Ocak 32 milyon 764 bin 39, Şubat; 31 milyon 611 bin 619, Mart ayında 33 milyon 75 bin 479, Nisan ayında 22 milyon 805 bin 170, Mayıs ayında 23 milyon 588 bin 60, Haziran ayında 50 milyon 665 bin 889, 29 Temmuz itibarıyla sadece Temmuz ayında üretilen kitap sayısı ise tüm zamanların rekoru 60 milyon 637 bin 920.

"Kırdığımız rekor bizim için bir bayram hediyesi"

Kitap yayınını okurun taleplerinin belirlediğini; okuma alışkanlığındaki gelişmenin, hiçbir yorumla gölgelenemeyeceğini söyleyen Üstün; "Bu sevinç hepimizin. Hepimiz birlikte daha da artırabiliriz. Okuma kültürü konusunda millet olarak büyük bir gayretimiz var. Bu gayret, her türlü takdiri hak ediyor. Herkes konumu, kurumu, kuruluşu, topyekün bu gelişmeye omuz vermeli. Ana medya, sosyal medya, devlet kurumları, yayıncılar, sivil toplum kuruluşları. Ama, fakat cümleleri lütfen kurmasın, bu başarıyı geliştirecek eylemler oluştursun. Ülkemiz için birey olarak yapabileceğimiz bu güzel katkıyı birlikte yapalım. Kırdığımız rekor bizim için bir bayram hediyesi. Herkesin bu sevince ortak olmasını dilerim" dedi.