Kitap Yuvası"Nda Geçen 21 Yıl

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Isparta 'da yaşayan 63 yaşındaki Bedrettin Aykan, çocukluğunda kazandığı okuma alışkanlığını "kitap yuvam" dediği 33 metrekarelik dükkanıyla mesleğe dönüştürdü.Lise mezunu Aykan, emekli olduktan sonra 21 yıl önce sahaf dükkanı açtı.Boyunu aşan kitapları arasında gününü geçiren Aykan'ın "kitap yuvam" adını verdiği dükkanının kapısı, sabahın erken saatlerinden itibaren herkese açık.Antika radyosundan dökülen nağmeler eşliğinde kitapları büyük titizlikle inceleyen Aykan, her bir kitabın tozunu alıyor, yıpranmışları okunur duruma getiriyor.Daha önce belki de onlarca kişinin elinden geçen kitapların içerisindeki küçük notlardan yaşanmışlıklara şahit olan, insanların altını çizdiği cümleleri de dikkatle okuyarak hayatına uygulamaya çalışan Aykan, her bir kitabı adeta "hazinesi" gibi görüyor.Aykan, dükkanındaki yaklaşık 30 bin kitaba gözü gibi bakıyor.İki oğlu üniversite mezunu olan Aykan, okumaya devam ettiği kitaplardan edindiği bilgileri de çevresiyle paylaşarak birikimini aktarıyor.Kendisini ziyaret edenlerle kitaplar konusunda sohbet eden Aykan, ziyaretçilerin okuma sevgisi kazanması için elinden geleni yapıyor."Gönül işi bu"Bedrettin Aykan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren okuma merakının olduğunu, çocukluk döneminde birçok yarışmada kitap ödülüne layık görüldüğünü söyledi.Hiçbir zaman kitap okumaktan vazgeçmediğini ifade eden Aykan, açtığı sahaf dükkanında kitaplar arasında zaman geçirmenin kendisine iyi geldiğini dile getirdi.Kitapların arasında mutlu bir hayat sürdüğünü anlatan Aykan, tarih ve araştırma kitaplarına olan ilgisinin gelişimine büyük katkı sağladığını kaydetti.Aykan, Isparta'da sahaf olarak bir tek kendisi kaldığı için mesleğine daha fazla önem verdiğini belirterek, şöyle devam etti:"Huzurla her gün iş yerimin kapısını açıyorum. Gönül işi bu. Her birinde bir anlam yüklü. Onlar sizi hiç terk etmez. Sizi çok iyi anlarlar. En sıkıntılı anınızda bile sizi sakinleştiriyor. Bu yüzden onlar benim can dostum. İnsanların olduğu gibi onların da her birinin hikayesi var. Onların hikayesine bazen siz de şahit olabiliyorsunuz. Kitaplar bazen sahiplerinin anılarını da barındırıyor. Kitaplardan mektup, siyah beyaz fotoğraf, eski paralar çıkıyor. Bazen ihtiyacı olanın alması için iş yerimin önüne de kitap bırakıyorum."Okumanın ve öğrenmenin yaşının olmadığını vurgulayan Aykan, "en büyük hazinesi"nin kitapları olduğunu ifade etti.