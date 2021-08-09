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Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı - Son Dakika

Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı

09.08.2021 15:01

Bursa'da bir kitapçıya bırakılan "Dedem bana tecavüz etti" yazısı üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle notu 23 yaşındaki G.B.'nin yazdığını öğrendi. G.B.'nin psikolojik sorunları olduğu ve dedesinin de 8 yıl önce öldüğü anlaşıldı.

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki kitapçıda, "Dedem bana tecavüz etti" yazılı notu gören müşteri, fotoğrafını çekip sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım kısa süre içinde hızla yayıldı. Çalışanlar, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi.

Girdiği kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu bırakan genç kız ekipleri harekete geçirdi

Görüntülerden, bir genç kızın kalem reyonunda test amaçlı koyulan kağıda notu yazdığı tespit edildi. Polis, notu yazan kişinin alışveriş yaptığını, ödemede banka kartı kullandığını ve bu sayede notu yazanın G.B. olduğunu belirledi.

Girdiği kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu bırakan genç kız ekipleri harekete geçirdi

ÖZEL EKİP KURULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip, evine gittiği G.B.'nin ve annesinin ifadesini aldı. Anne, kızının psikolojik sorunları olduğunu ve antidepresan ilaçlar kullandığını ifade etti. Notta bahsedilen dedenin ise 2013 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi. İfadesi alınan G.B., "Bahsettiğim kişi annemin babası olan dedemdi. Ben 8 yaşındayken bana cinsel organını göstermişti. Ben de notu o yüzden yazdım" dedi.

Girdiği kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu bırakan genç kız ekipleri harekete geçirdi

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan G.B.'nin notu yazdığı anlar, kitapçıdaki güvenlik kameralarınca kaydedildi. G.B.'nin kalem reyonundaki kağıdı görünce notu yazdığı daha sonra da reyondan ayrıldığı görüntülerde yer aldı.

Kitapçıya Dedem bana tecavüz etti notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Tecavüz, Medya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kitapçıya 'Dedem bana tecavüz etti' notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı - Son Dakika


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