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Kitapla Umut Yolculuğuna Büyükşehir Desteği - Son Dakika

Kitapla Umut Yolculuğuna Büyükşehir Desteği

04.06.2021 14:22
Kitapla Umut Yolculuğuna Büyükşehir Desteği, System.String[]

04 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİKitapla umut yolculuğuna Büyükşehir desteğiBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin okuma alışkanlığı kazanmaları ve bilgiye daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla başlattığı...

04 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Kitapla umut yolculuğuna Büyükşehir desteği

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin okuma alışkanlığı kazanmaları ve bilgiye daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla başlattığı kitap toplama kampanyasına toplam 1700 kitap bağışlayarak destek oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki 10 adet kütüphaneyle toplumun her kesimine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yoğun kütüphanecilik hizmeti yürütüyor. Çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği kitap toplama kampanyalarına her dönem destek olan Büyükşehir Belediyesi, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin okuma alışkanlığı kazanmasına destek olmak amacıyla başlatılan 'Bir kitap bir umut' kampanyasına katkı sundu. Uluyol Adliye Binası'nda devam eden kitap toplama kampanyasına kamu kurumları, kitapevleri, sivil toplum kuruluşları ve adliye çalışanları büyük ilgi gösterirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de basımını yaptığı kültür yayınları ile kişisel gelişime katkı sağlayacak güncel yayınları bağışladı. Bursa'dan yaklaşık 10 bin kitap bağışının olduğu kampanyaya, Büyükşehir Belediyesi adına Başkanvekili Halide Serpil Şahin ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran kitapları teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, başlatılan kampanyanın önemine dikkat çekerek desteklediklerini söyledi. Bursa'da kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları olduğunu belirten Şahin, "Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 kütüphaneyle vatandaşlara hizmet veriyoruz. Tutuklu ve hükümlülerin de okuma alışkanlığının artması noktasında kampanyaya severek katılıyoruz. Kitaplarla birlikte tarihimiz, kültürümüz ve geleneklerimiz gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılacaktır. Kampanyaya toplam 1700 kitap teslim ettik. Kampanyanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hasan Yalçın, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bir kitap bir umut' projesinin kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun destekleriyle devam ettiğini ifade etti. Cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitaba erişimlerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Yalçın, "Proje kapsamında yeni kitap olduğu gibi okunmuş kitaplarda bağışlanabiliyor. Bu sayede hükümlü ve tutuklular bilgiyi daha çok ve kolay ulaşabilecek. Bakanlıklarla beraber bizler de Bursa'da eş zamanlı olarak kampanyayı başlattık. BKM 5 bin kitap bağışladı. Personelimizden ve diğer kurumlardan da kitap bağışları gelmeye devam ediyor. Projeye katkı sunan tüm kurumlara ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Projenin faydalı olmasını diliyorum" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Adalet Bakanlığı, Bursa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kitapla Umut Yolculuğuna Büyükşehir Desteği - Son Dakika


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