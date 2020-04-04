Kitaplar Altındağ Belediyesi'nden, başarı öğrencilerden - Son Dakika
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Kitaplar Altındağ Belediyesi'nden, başarı öğrencilerden

6 saat önce

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ'da bu yıl sınava girecek olan 8'inci sınıf öğrencilerine LGS hazırlık kitabı dağıtılacak.

Kitaplar Altındağ Belediyesi'nden, başarı öğrencilerden, System.String[]

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ'da bu yıl sınava girecek olan 8'inci sınıf öğrencilerine LGS hazırlık kitabı dağıtılacak.


Altındağ Belediyesi, bu yıl sınava girecek olan 8'inci sınıf öğrencilerini unutmadı. Uzaktan eğitime katkı sağlamak ve sınava hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla, Altındağ'da sınava girecek olan tüm 8'inci sınıf öğrencilerine, yeni LGS formatına uygun, 1'inci dönem tekrarı niteliğinde hazırlık kitabı hediye edilecek. Kitabı talep etmek isteyen öğrencilerin, Altındağ Belediyesi'nin 0 505 192 25 48 numaralı Whatsapp hattına bilgilerini içeren mesaj atmaları yeterli olacak.


"Korona başarıya engel olmasın"


Korona virüsle mücadele amacıyla alınan önlemlerin öğrencilerin başarıya ulaşmalarını zorlaştırmaması için böyle bir karar aldıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, "Korona virüs gençlerimizin hayallerine, başarılarına engel olmasın istedik. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle gençlerimiz ek ders alamıyor ve kaynaklara erişmekte zorlanıyorlardı. Başarılarının önünde hiçbir engel bulunmaması için, Altındağ Belediyesi olarak sınava girecek tüm gençlerimize soru bankası niteliğinde, hazırlık kitabı hediye ediyoruz. Kitap aynı zamanda 1'inci dönem konularının da tekrarı niteliğinde olacak. Gençlerimiz sağlığı kadar, başarılı olmaları da bizim için çok önemli" dedi.


"Siz yeter ki evde kalın, biz kitabı ulaştıracağız."


Başkan Asım Balcı "Kaynak kitabı temin etmek isteyen öğrencilerimizin, Altındağ Belediyesi'nin Whatsapp hattına ad-soyad, telefon ve adres bilgilerini içeren bir mesaj atmaları yeterli Kitapları kısa sürede kendilerine iletilecek. Onlar yeter ki evde kalsın, derslerine çalışsın. Biz kitabı kendilerine ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.


"Sınav motivasyonuzu düşürmeyin."


Öğrencilerden umutsuzluğa ya da karamsarlığa kapılmamalarını da isteyen Başkan Balcı, sınava girecek öğrencilere "Bu zor günler elbette geçecek. Bu durum sizlerin sınav motivasyonunu düşürmesin, size engel olmasın. Sizler ilk günkü azimle çalışmaya devam edin, konsantrasyonunuzu bozmayın. Hepinize başarılar diliyorum" sözleriyle seslendi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:12 Kaynak: İHA

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