"Kitaplar devletten, kırtasiye malzemeleri Türkoğlu Belediyesi'nden" - Son Dakika

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında hayata geçirdikleri "Kitaplar devletten, kırtasiye malzemeleri Türkoğlu Belediyesi'nden" Projesiyle ilçedeki 2 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı.

Okumuş, Seyyid Battal Gazi İlk Okulunda düzenlenen törendeki konuşmasında, proje kapsamında 44 mahallede toplam 2 bin öğrenciye kırtasiye desteği verdiklerini ifade etti.

Çocukları ve eğitimi çok önemsediklerini aktaran Okumuş, "Öğrencilerimize desteklerimiz 1 .sınıftan üniversiteye kadar devam ediyor. Setler yapıyoruz, soru bankaları dağıtıyoruz, başarılı öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Bugün de okula başlayan öğrencilerimiz için hazırlıklar yaptık. Bu vesileyle ilçemizde eğitim-öğretime başlayan tüm öğrencilerimize ve bunlardan emeğini esirgemeyen her sorunlarıyla ilgilenen öğretmen ve müdürlerimize şimdiden teşekkür ediyorum." diye konuştu.