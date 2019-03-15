"kitaplara âşığım ben..."
1 saat önce
Romanın kahramanı, kendi halinde yaşayan Mücellit Pertev Efendi'nin hayatı, çok eski bir yazma ile değişir. Saray'dan alınan bu yazmanın kim tarafından yazıldığını gösteren ex-libris kısmındaki bir not, Pertev Efendi'nin tüm düzenini altüst eder.
Romanın kahramanı, kendi halinde yaşayan Mücellit Pertev Efendi'nin hayatı, çok eski bir yazma ile değişir. Saray
'dan alınan bu yazmanın kim tarafından yazıldığını gösteren ex-libris kısmındaki bir not, Pertev Efendi'nin tüm düzenini altüst eder.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:45
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