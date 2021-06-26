KİTAPLARA, COVİD-19 KARANTİNASI - Son Dakika

BURSA'nın Nilüfer ilçesindeki kütüphanelerde, el temasıyla koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kitaplar karantinaya alınıyor. Okunmak için alınan kitaplar iade edildiğinde özel bir bölümde 72 saat bekletiliyor. Şu ana kadar ilçedeki kütüphanelerde 47 bin 480 kitap karantinaya alındı.

Koronavirüs nedeniyle bir süre faaliyetleri durdurulan kütüphaneler, yayımlanan genelgenin ardından tekrar faaliyetlerine başladı. Tüm kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi kütüphanelerde de maske, mesafe ve hijyen kurallarına özellikle uyuluyor. Nilüfer ilçesindeki kütüphanelerde, Covid-19'un el temasıyla bulaşmaması için, okunduktan sonra iade edilen kitaplar karantinaya alınıyor. Bu kitaplar, özel bir bölümde en az 72 saat bekletildikten sonra, isteyen bir başka okuyucuya veriliyor. İlçedeki kütüphanelerde şu ana kadar 47 bin 480 kitabın karantinaya alındığı bildirildi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, Pandemi sürecinde dünyadaki uygulamaları takip ederek bazı çalışmalar yürüttük. Dünyada neler yapıldığına baktık. Farklı ülkelerde farklı çalışmalar yapılmıştı. Biz de Dünya Kütüphaneler Birliği yayınlarını da takip ederek bu sürece tüm kütüphaneleri kapatarak başladık. Sonrasında geçen yılın haziran ayında açıldık. Ama bu süreçte ödünç iade işlemlerimiz devam etti. O zamanlarda özellikle el temasından bu virüsün geçtiği düşünülüyordu ve 72 saat kağıt üzerinde kaldığı söylendi. Biz de kitap karantinası denilen sistemi o günden bugüne sürdürmekteyiz. Alınan kitaplar 3 gün boyunca bekletiliyor, daha sonra okuyucuyla buluşturuluyor. Dijital üyeliklerimiz ve dijital kitap çalışmalarımız arttı. Ayrıca, kitaplar ayda ödünç verilmeye başlandı. 4 kitap gibi bir sayı daha yükseltildi. Bu da okurlarımızı rahatlattı. Kademeli geçiş sürecindeyiz. Biz de temmuz ayından sonra çalışmalarımızı farklılaştırarak sürdüreceğiz dedi.

'KISITLAMA DEĞİL GEREKLİLİK'

Bunun bir kısıtlama ya da yasak olarak algılanmaması gerektiğini belirten Pala, Herkes bu konuda çok bilinçlendi. Önemli olan kitaplara sağlıklı bir şekilde ulaşabilmek. Yöntem buysa, bilim insanları bunu öneriyorsa buna bir şekilde alışmak zorundayız. Bunları bir yasak olarak değil sağlığımız için gerekli olarak düşünmeliyiz ifadelerini kullandı.