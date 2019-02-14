Kitaplarda Gördükleri Pizzanın Tadını Öğrendiler"

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Genç Kızılay Topluluğu gönüllüleri, "Bir Dilim Mutluluk" projesi kapsamında köylerindeki okulda eğitim gören öğrencilere ilk kez pizza tattırdı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Genç Kızılay Topluluğu gönüllüleri, "Bir Dilim Mutluluk" projesi kapsamında köylerindeki okulda eğitim gören öğrencilere ilk kez pizza tattırdı.



Üniversite öğrencilerinden oluşan 50 kişilik oluşan grup, proje kapsamında yardımseverlerce temin ettikleri pizzaları Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Sofalıcı Mahallesi'ndeki ilkokul öğrencilerine götürdü.



İlk kez pizza yeme fırsatı bulan Sofalıcı İlkokulundaki 40 öğrenci, üniversiteli ağabeyleri ve ablalarıyla eğlenceli vakit geçirdi.



Genç Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Akif Emre Aktaş'ın da katıldığı etkinlikte, öğrenciler için konser, yüz boyama gibi farklı etkinlikler de gerçekleştirildi.



Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımseverlerin desteğiyle etkinliğin düzenlendiğini söyledi.



"Bizim için daha büyük mutluluk yok"



Öğrencilerin yüzlerini güldürmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Aktaş, "Aslında çok basit görülen bir şey ama pizza vesilesiyle bir dilim tebessüm oluşturabilirsek bizim için daha büyük mutluluk yok." dedi.



Genç Kızılay İl Başkanı Mesut Coşkun da Türk Kızılayının düzenlediği aktivitelerin devam edeceğini belirtti.



Sınıf Öğretmeni Cahit Yıldırım etkinliğin öğrenciler için farklı bir deneyim olduğunu anlatarak, "Kitaplarda gördükleri pizzanın tadını öğrendiler." diye konuştu.



Öğrencilerden Ayfer Güvenç de ilk kez pizza yediğini ve çok mutlu olduğunu ifade etti.



Nihal Güvenç de etkinliğin düzenlenmesinden memnun olduklarını belirterek, "Hayatım boyunca pizza yememiştim çok teşekkür ederim." dedi.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İntihar Etmek İçin Gittiği Yerden Not Paylaştı

Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu

Yeni Askerlik Sistemine Göre Bedelli Askerlikte Yaş Sınırı Olmayacak

TIR'daki Arızayı Gidermek İçin Dinlenme Alanına Park Eden Sürücü, Korkunç Şekilde Can Verdi