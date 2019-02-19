Son Dakika Haberleri: Kitaplarda Kdv'yi Sıfıra İndiren Kanun Teklifi Komisyonda Kabul Edildi

Kitaplarda Kdv'yi Sıfıra İndiren Kanun Teklifi Komisyonda Kabul Edildi

1 saat önce

Kitaplarda ve dergilerde KDV'yi sıfıra indiren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kitaplarda Kdv'yi Sıfıra İndiren Kanun Teklifi Komisyonda Kabul Edildi, System.String[]
Kitaplarda ve dergilerde KDV'yi sıfıra indiren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiye gelir testine tabi tutulamayacak. Poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere kitap ve dergilerde Katma Değer Vergisi (KDV) sıfıra inecek. Can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara aykırı davranan sivil havacılık personeli, İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

Teklife göre ayrıca 11 Eylül 2014 tarihinden sonra imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının alt iş yerlerinde kıdem tazminatı ödemeleri alt işveren tarafından yapılmayacak. 1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek arttırılacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:14 Kaynak: İHA

Politika
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