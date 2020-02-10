Kitaplardaki tarihi, yaşandığı yerleri gezerek öğreniyorlar - Son Dakika
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Kitaplardaki tarihi, yaşandığı yerleri gezerek öğreniyorlar

6 saat önce

Türkiye'nin bazı illerindeki liselerde uygulanan proje kapsamında, öğrenciler, Bilecik'e gelerek Osmanlı Devleti'nin kurulduğu mekanları gezdi.

Türkiye'nin bazı illerindeki liselerde uygulanan proje kapsamında, öğrenciler, Bilecik'e gelerek Osmanlı Devleti'nin kurulduğu mekanları gezdi.

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi, Eskişehir Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi, Bursa Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi, Ankara Mimar Kemal Anadolu Lisesi, İstanbul Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi ve Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi ortaklığında yürütülen "Tarihi Romanlarla Tarihin ve Edebiyatın İzinde Projesi" doğrultusunda, öğrencilerin kültürel değerlerine sahip çıkması amacıyla geziler düzenleniyor.

Öğrenciler, öncelikle belirlenen tarih kitaplarını kendi okullarında okuyarak aralarında tahlil etti, daha sonra Bilecik'e gelerek tarihi alanları inceleyip bilgilerini pekiştirdi.

Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret eden katılımcılar, 200 metrelik tarih şeridindeki 36 Osmanlı padişahına ait objeleri ve o dönem yapılan eserlerin minyatürlerini inceledi.

Projenin koordinatörlüğünü yapan Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Turgut Erguvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin tarih sevgisini artırmak üzere yola çıktıklarını ve bu projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Eskişehir, Bursa, Ankara, İstanbul, Konya ve Bilecik'te gezilecek alanları tespit ettiklerini aktaran Erguvan, "Amacımız, hem öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hem de okudukları kitapları yorumlayabilmelerini ve insanlara aktarmalarını sağlamak." dedi.

Erguvan, Bilecik'te öğrencilere Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'ni adeta yaşayarak anlattıklarını ifade etti.

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ahmet Ensar İnce de projeye dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Okuduğumuz kitaplardaki tarihi yerinde görmek ve incelemek, Bilecik'i tanımak ve tanıtmak için bu alanı geziyoruz. Tarihe ilgim daha çok kitaplardan geliyor, burada da bu ilgimi pekiştiriyorum." diye konuştu.

"Tarihi yaşayarak öğreniyorlar"

Öğrencilere tarihi bölgeleri gezdirerek bilgilendiren Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver ise katılımcıların tarih konusunda fazlaca ilgili olduğunu gördüklerini vurguladı.

Ünver, "Öğrenciler, derste eğer öğretmen hikayeci bir anlatım yapmazsa öğrendiklerini unutabilir ama bu alanı gezdiği zaman, buranın açık hava müzesi gibi olması dolayısıyla o tarihi yaşayabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Ünver, "kuruluşun ve kurtuluşun şehri" Bilecik'e gelen herkesin, tarihi yaşayarak öğrenebileceğini sözlerine ekledi.

Kitaplardaki tarihi, yaşandığı yerleri gezerek öğreniyorlar

Osmanlı Devleti, Türkiye, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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