Kitapları Konuşturan Anneler Projesi'ne katılan kadınlara sertifikaları verildi - Son Dakika

Havza Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi rehberlik bölümü tarafından uygulanan Kitapları Konuşturan Anneler Projesi'ne katılan kadınlara sertifikaları verildi.

Merkez tarafından Merkez İlkokulu ve 100. Yıl İlkokulu iş birliğinde yürütülen ve 10 hafta süren proje, psikolojik danışman Deniz Gün ve Esra Kurt'un liderliğinde, 20 gönüllü annenin katılımıyla "aile ve çocuk eğitimi" konulu kitapların okunup değerlendirmesi yapılarak tamamlandı.

Projeye katılan annelere katılım belgeleri törenle verildi.

Havza Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Adem Gümüşçü, proje ile velilerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmeleri, çocuklara olumlu davranış kazandırmada kitaplardan yararlanmaları, aileyi ve çevreyi kitap okumaya teşvik etmeleri, çocukların olumsuz davranışları karşısında doğru tutumlar geliştirmelerinin sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Törene İlçe Milli eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlk Kıvılcım Anaokulu Müdürü Nuray Kahraman, İlk Kıvılcım Anaokulu Müdür Yardımcısı Gülsüm Arslan ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Ömer Faruk Çakmak katıldı.