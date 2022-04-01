Kitapları Konuşturan Anneler Projesi'ne katılan kadınlara sertifikaları verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kitapları Konuşturan Anneler Projesi'ne katılan kadınlara sertifikaları verildi

01.04.2022 17:18
Kitapları Konuşturan Anneler Projesi'ne katılan kadınlara sertifikaları verildi

Havza Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi rehberlik bölümü tarafından uygulanan Kitapları Konuşturan Anneler Projesi'ne katılan kadınlara sertifikaları verildi.

Havza Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi rehberlik bölümü tarafından uygulanan Kitapları Konuşturan Anneler Projesi'ne katılan kadınlara sertifikaları verildi.

Merkez tarafından Merkez İlkokulu ve 100. Yıl İlkokulu iş birliğinde yürütülen ve 10 hafta süren proje, psikolojik danışman Deniz Gün ve Esra Kurt'un liderliğinde, 20 gönüllü annenin katılımıyla "aile ve çocuk eğitimi" konulu kitapların okunup değerlendirmesi yapılarak tamamlandı.

Projeye katılan annelere katılım belgeleri törenle verildi.

Havza Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Adem Gümüşçü, proje ile velilerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmeleri, çocuklara olumlu davranış kazandırmada kitaplardan yararlanmaları, aileyi ve çevreyi kitap okumaya teşvik etmeleri, çocukların olumsuz davranışları karşısında doğru tutumlar geliştirmelerinin sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Törene İlçe Milli eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlk Kıvılcım Anaokulu Müdürü Nuray Kahraman, İlk Kıvılcım Anaokulu Müdür Yardımcısı Gülsüm Arslan ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Ömer Faruk Çakmak katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Havza'da Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere tohum dağıtıldı Son dakika haberi | Havza'da Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere tohum dağıtıldı Çankırı'da 'Kadın: Geçmiş ve Bugün' söyleşisi düzenlendi Çankırı'da 'Kadın: Geçmiş ve Bugün' söyleşisi düzenlendi

Araştırma, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kitapları Konuşturan Anneler Projesi'ne katılan kadınlara sertifikaları verildi - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:54 Osmanlı döneminin "Sadaka taşı" uygulaması teknolojiye uyarlandı!
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 17:28:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kitapları Konuşturan Anneler Projesi'ne katılan kadınlara sertifikaları verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement