Kitaplarım Çıktı!!! | Çekiliş Var
41 dakika önce
Kitaplarım çıktı ve çekiliş var! 30 dakikada atıştırmalıklar, 30 dakikada ana yemekler ve 30 dakikada tatlılar isimli 3 farklı kitabım raflardaki yerini aldı.
Kitaplarım çıktı ve çekiliş var! 30 dakikada atıştırmalıklar, 30 dakikada ana yemekler ve 30 dakikada tatlılar isimli 3 farklı kitabım raflardaki yerini aldı. Bu videoda da sizleri bu heyecanlı ve özel anlara ortak etmek istedim. Çekiliş için de yapmanız gerekenleri video da anlattım.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:45 Kaynak: Youtube
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