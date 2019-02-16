Kitaplarım Çıktı!!! | Çekiliş Var

Kitaplarım çıktı ve çekiliş var! 30 dakikada atıştırmalıklar, 30 dakikada ana yemekler ve 30 dakikada tatlılar isimli 3 farklı kitabım raflardaki yerini aldı.

Kitaplarım çıktı ve çekiliş var! 30 dakikada atıştırmalıklar, 30 dakikada ana yemekler ve 30 dakikada tatlılar isimli 3 farklı kitabım raflardaki yerini aldı. Bu videoda da sizleri bu heyecanlı ve özel anlara ortak etmek istedim. Çekiliş için de yapmanız gerekenleri video da anlattım.

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