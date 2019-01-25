Kitapların Dünyasında Katı' Sanatı" Sergisi Açıldı

Ressam, katı' ve minyatür sanatçısı Emel Nurhan Ogan ve öğrencilerinin eserlerinin bulunduğu "Kitapların Dünyasında Katı' Sanatı" sergisi sanatseverlerin beğenesine sunuldu.

Ressam, katı' ve minyatür sanatçısı Emel Nurhan Ogan ve öğrencilerinin eserlerinin bulunduğu "Kitapların Dünyasında Katı' Sanatı" sergisi sanatseverlerin beğenesine sunuldu.



Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'ndeki açılışta AA muhabirine konuşan Ogan, Resim Bölümü mezunu olduğunu ve sonrasında tezhip eğitimi aldığını belirterek, minyatür ve katı' sanatına kendi araştırmalarıyla yöneldiğini söyledi.



Ogan, katı' sanatının son 2 yüzyıllık süreçte temsilcisi olmadığı için unutulduğunu vurgulayarak, "Kökleri 14'üncü yüzyıla dayanan Kuran ciltleri ve sayfalarının deriden oyulmasıyla keşfedilmiş bir sanattır. Osmanlı'da bu kağıt oymaya dönüşüyor. 15 ve 16'ıncı yüzyıllarda altın devrini yaşıyor. Ben de son 25 yıllık çalışmalarımla hiçbir destek almadan yaptığım eserleri sergilemeye bu sanatı hatırlatmaya devam ediyorum." dedi.



Sergide minyatür, tezhip ve katı' sanatının bir arada bulunduğu eserlerin yer aldığını söyleyen sanatçı, "Katı' kelime anlamı kağıt oymaktır, kağıtları kesip şekillendirerek böyle bir sanat meydana getiriyoruz. Uzakdoğu'daki kağıt kesme sanatıyla benzerliği yok, o daha çok çocuklar için yapılan bir şey. Bu sanat 16 ve 17'nci yüzyılda kitap sanatları olarak biliniyor, yazma eserler ve Kuran-ı Kerim'leri süslemek için icra ediliyordu." şeklinde konuştu.



Ogan ayrıca serginin gençlerin sık geldiği bir kütüphanede olmasından da memnun olduğunu ifade ederek, sergi için talepte bulunan Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Süheyla Acar'a teşekkür etti.



42 eserin sergilendiği sergi, 1 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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