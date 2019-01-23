Son Dakika Haberleri: Kitapların Mührü" Eklibris Maltepe'de

Kitapların Mührü" Eklibris Maltepe'de

1 saat önce

Sanatçı Birgül Hacıalioğlu'nun "Kitaptan Resime, Resimden Kitaba" isimli ekslibris sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Kitapların Mührü
Sanatçı Birgül Hacıalioğlu'nun "Kitaptan Resime, Resimden Kitaba" isimli ekslibris sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Sergide ekslibris ismi verilen, kitapseverlerin kitapların iç kapağına yapıştırdıkları, üzerinde adlarının ve değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu özgün yapıtlar, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 2003 yılından beri ekslibris çalışmakta olan Birgül Hacıalioğlu, 80'in üzerinde karma serginin ardından ikinci kişisel sergisini Maltepe'de açtı. Sergide yaşamdan ve doğadan etkilendiği konuları kendi dünyasına özgü bir biçimde resimlerine aktardığını ifade eden Hacıalioğlu,"Eserlerimi doğa sevgisi ve sevgi üzerine kurdum. Sevgi hep kazansın." dedi. Hacıalioğlu'nun sergisi 28 Ocak'a kadar Galeri Maltepe'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:23 Kaynak: İHA

Türkan Saylan, Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel
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