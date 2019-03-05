Son Dakika Haberleri: Kitaplarını Okudukları Yazarla Buluştular

Kitaplarını Okudukları Yazarla Buluştular

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi, "Çocuklara Kitap Söyleşileri"nde yazar Aysun Berktay Özmen'i öğrencilerle buluşturdu.

Kitaplarını Okudukları Yazarla Buluştular, System.String[]
Nilüfer Belediyesi, "Çocuklara Kitap Söyleşileri"nde yazar Aysun Berktay Özmen'i öğrencilerle buluşturdu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün düzenlediği "Çocuklara Kitap Söyleşileri"nin konuğu olan Aysun Berktay Özmen, Uğur Mumcu Sahnesi ve Misi Çocuk Kütüphanesi'ndeki söyleşilerde çocuklarla bir araya geldi. Özmen'in söyleşilerine 6 okuldan yaklaşık 230 öğrenci katıldı. Aynı zamanda ressam olan ve yazdığı çocuk kitaplarındaki tasarımları da yapan Özmen, "Bahçivan Köstebek ve Uçan Karınca Kıvırcık" ile "Salyangoz ve Mor Böcek" adlı kitapları üzerine sohbet etti. Özmen, çocukların ilgiyle takip ettiği söyleşide yazım süreçleri, hikaye kurguları ve çocuk kitaplarının sunduğu hayal dünyası ile gerçeklik ağı arasındaki ilişkiler hakkında çocuklardan gelen soruları cevapladı.

Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Aysun Bertkay Özmen'e anmalık vererek teşekkür etti. Yazar, söyleşinin ardından kitaplarını Nilüferli çocuklar için imzaladı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:58 Kaynak: İHA

Uğur Mumcu, nilüfer belediyesi, Güncel
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