Kitaplarla sınırları aşıyorlar

Sivas'ta düzenlenen "Kitaplarla Sınırları Aşıyoruz" projesi ile Türkiye'den Belçika'daki Türk öğrencilere kitap desteğinde bulunulacak.

Sivas'ta düzenlenen "Kitaplarla Sınırları Aşıyoruz" projesi ile Türkiye'den Belçika'daki Türk öğrencilere kitap desteğinde bulunulacak.

Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından başlatılan "Kitaplarla Sınırları Aşıyoruz" projesi kapsamında çeşitli il ve ilçelerden toplanan kitaplar, Belçika'daki Türk öğrencilere gönderilmek üzere hazırlandı.

Yurt genelinde birçok kurum ve kişiye ulaşılarak 6 ayda toplanan üç bin okuma kitabı, okul kütüphanesinde biriktirilerek Belçika'nın çeşitli kolejlerinde eğitim gören Türk öğrencilere ulaştırılacak. Belçika'ya ulaştırılacak kitap kolileri üzerine Türkçe ve Fransızca hazırlanan "Kitaplarla Sınırları Aşıyoruz" sloganı yazıldı.

Proje hakkında AA muhabirine açıklama yapan Proje Koordinatörü ve Okul Müdür Yardımcısı Ahmet Hoplamaz, "2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde Kaymakamımız Mehmet Sayın himayelerinde bir proje gerçekleştirdik. Amacımız Belçika'da yaşayan Türk öğrencilere Türkçe okuma kitabı gönderebilmekti. Kampanya ile üç binden fazla kitap toplandı ve bu hafta içerisinde Belçika Büyükelçiliği'ne diplomatik kanallarla gönderilecektir." dedi.

Belçika'nın belirlenme nedenini de açıklayan Hoplamaz, "Belçika'daki Türk öğrencilerin Türkçe okuma kitaplarına rahatlıkla ulaşamadıklarından söz ettilerdi. Biz de Belçika'daki Türk öğrencilerin bu ihtiyacını karşılamak amacıyla projeyi başlattık. Proje kapsamında Belçika'daki Türk öğrencilerinin okuduğu kolejlerde küçük kitaplıklar yapmayı hedefledik. Bu kitaplıklar için de kitaplarımızı temin ettik." diye konuştu.

Kaymakam Mehmet Sayın ise "Anadolu'da bir okuldan Belçika'daki öğrenciler için kitap toplama projesi yapılıyor olması bizleri gururlandırdı. Bu projeyi düşünerek hayata geçiren, destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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