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Kitaplığın arkasındaki gizli odada yakalandı - Son Dakika

Kitaplığın arkasındaki gizli odada yakalandı

16.12.2021 14:14
Kitaplığın arkasındaki gizli odada yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 5 ayrı suçtan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kitaplığın arkasında saklandığı gizli odada yakalandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 5 ayrı suçtan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kitaplığın arkasında saklandığı gizli odada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 5 ayrı suçtan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A.'nın Sobuca Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda kitaplıktaki farklılığı gören ekipler, kitaplığın arkasındaki gizli odayı tespit etti. Raylı sistemle oluşturulmuş kitaplığın arkaya itilmesiyle, gizli odada saklanan Ö.A. kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramalarda bir adet tabanca, bir adet şarjör, 25 adet fişek ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan Ö.A. ceza evine gönderildi. - AYDIN

Kitaplığın arkasındaki gizli odada yakalandı
Kitaplığın arkasındaki gizli odada yakalandı

Jandarma, Hisarcık, Koçarlı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kitaplığın arkasındaki gizli odada yakalandı - Son Dakika


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