Kitaplıktaki tabanca düşünce karnından yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kitaplıktaki tabanca düşünce karnından yaralandı

27.02.2022 18:37
Kitaplıktaki tabanca düşünce karnından yaralandı

Kocaeli'de bir kadın, kocasının kitaplıktaki tabancası düşünce karnından yaralandı.

Kocaeli'de bir kadın, kocasının kitaplıktaki tabancası düşünce karnından yaralandı. 26 yaşındaki kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay, Gölcük ilçesi Yenimahalle Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin içindeki kitaplıkta bulunan tabanca yere düşünce ateşlendi. Bu sırada silahtan çıkan mermi S.D. isimli 26 yaşındaki kadının karnına isabet etti. Silah sesini duyan komşular tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vaziyette yerde bulunan S.D., sağlık ekiplerince önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Enes Azmak - Mehmet Ekrem Ceylan - Hamza Emin Usta/İHA)

Kitaplıktaki tabanca düşünce karnından yaralandı
Kitaplıktaki tabanca düşünce karnından yaralandı
Kitaplıktaki tabanca düşünce karnından yaralandı

YORUMLAR
500

Kocaeli, Marmara, Gölcük, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kitaplıktaki tabanca düşünce karnından yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Alanyaspor ve Hatayspor rakiplerine göz açtırmadı! Liderlik mücadelesindeki karşılaşmalar nefes kesti
18:17 Türkiye Rusya'nın üyeliğinin askıya alınması konusunda çekimser kaldı! Bakan Çavuşoğlu'dan yanıt gecikmedi
18:12 Apartmanda çıkan yangın 2 can aldı! Aileler aldıkları haberle perişan oldu
18:09 Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile bir zamanlar sevgilisiydi! Sevda Demirel'in son pozlarına beğeni yağdı
17:49 Tavır yapan Halil Dervişoğlu, kadroya alınmadı! Beşiktaş'a transfer olacağı konuşuluyor
17:31 Ukrayna Büyükelçiliği'nden TB2 SİHA iması geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı
17:18 Fransa çağrıda bulundu! Rusya, Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir
17:15 İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi
17:07 Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı
17:01 Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 18:44:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kitaplıktaki tabanca düşünce karnından yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement