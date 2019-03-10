Son Dakika Haberleri: Kitapseverlerin Bursa buluşması başladı

Kitapseverlerin Bursa buluşması başladı

1 saat önce

Bursa 17. Kitap Fuarı, Tüyap Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

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Bursa 17. Kitap Fuarı, Tüyap Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Fuarda 365 yayınevi yer alırken, 17 Mart'a kadar 90 kültür etkinliği yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:15 

Bursa, Ekonomi
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