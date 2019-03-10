Kitapseverlerin Bursa buluşması başladı
1 saat önce
Bursa 17. Kitap Fuarı, Tüyap Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.
Bursa
17. Kitap Fuarı, Tüyap Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Fuarda 365 yayınevi yer alırken, 17 Mart'a kadar 90 kültür etkinliği yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:15
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