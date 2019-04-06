Son Dakika Haberleri: Kitapseverlerin İzmir Buluşması

Kitapseverlerin İzmir Buluşması

1 saat önce

TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 24. İzmir Kitap Fuarı, 465 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla açıldı.

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TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 24. İzmir Kitap Fuarı, 465 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla açıldı.

Kültürpark Fuar Alanı'nda açılan ve ilk saatlerden itibaren yoğun bir kalabalığı kendisine çeken fuarın açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, törende yaptığı konuşmada, kitap basımında 2019'un ilk üç ayında geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 16'lık düşüş yaşandığını kaydetti.

Okuma alışkanlığının önemine dikkati çeken Kocatürk, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülen Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma (OKUYAY) Platformunu kurduklarını ifade etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Millet İttifakı adayı Tunç Soyer de açılışta yaptığı konuşmada, Pazartesi günü mazbatasını alacağını, kendisine çiçek ya da çikolata yerine Gültepe semtindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi kütüphanesi için kitap gönderilmesini istediğini dile getirdi.

Fuar alanının girişinde kurulan Kızılay mobil bağış aracı, ziyaretçilere kök hücre bağışçısı olmaları için çağrı yaptı. Bazı ziyaretçiler kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Yaklaşık 115 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak 23. İzmir Kitap Fuarı'nda birçok yazar, şair, oyuncu ve bilim insanı, sevenleriyle buluşacak.

Girişin ücretsiz olduğu fuar, 13 Nisan'a kadar 11.00-20.00 saatlerinde, organizasyonun son gününde ise 11.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:53 Kaynak: AA

İzmir Kitap Fuarı, Türkiye, İzmir, Kültür Sanat
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