Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Kent Meydanında yapımı tamamlanan Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi'nin tanıtımı yapıldı. Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere, 18 bin basılı kitap, 21 bin dijital e-kitaba erişim sağlanabilecek kütüphanenin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu" Sevgili gençler sizleri seviyoruz. Sizleri sevdiğimiz için de geleceğinizi aydınlatacak kitaplarla buluşmanızı istiyoruz. Kitaptan uzak toplumlar gelişemez." dedi. Tanıtım töreninin ardından yazar Kahraman Tazeoğlu öğrencilerle bir araya gelerek edebiyat, yazarlık ve kitaplar üzerine söyleşi yaptı.

PROTOKOL İLGİ GÖSTERDİ

Bin 300 metrekare kapalı alana sahip olan Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi tanıtım programıı Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yadımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyüköz ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

"KİTAP TOPLUMLARIN MAYASIDIR"

Tanıtım programında bir açıklamada bulunan Başkan Karaosmanoğlu, sizleri sevdiğimiz için geleceğini aydınlatacak kitaplarla buluşmanızı istiyoruz. Kitap medeniyetin ve insanlığın esasıdır. Kitaptan uzak olan toplumların gelişmesi ve kalkınması mümkün değildir." dedi. Gençlere okumaya önem vermeleri nasihatinde bulunan Başkan Karaosmanoğlu" Kitap bizim mayamız, güneşimiz olmalı, tıpkı ekmek gibi su gibi kitaba ihtiyacımız var. Huzur içerisinde kitap okuyabileceğiniz, dersinizi çalışabileceğiniz, ödevinizi yapabileceğiniz bir mekân burası. Gebze'mize özellikle de gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

PROTOKOL KÜTÜPHANEYİ GEZDİ

Konuşmaların ardından18 bin basılı kitap, 21 bin dijital e-kitabın bulunduğu Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi Başkan Karaosmanoğlu ve protokol tarafından incelendi. Kütüphanede incelemelerde bulunan Başkan Karaosmanoğlu tanıtım toplantısı için kütüphaneye gelen gençlerle sohbet etti, gençlere kütüphaneye ilişkin duygu ve düşüncelerini sordu.

AKILLI KÜTÜPHANE SİSTEMLERİ İLE DONATILDI

Bünyesinde kitap kafenin bulunacağı son derece nezih ve modern yapısıyla hizmet verecek Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi'nde, kitapseverler kitaplarını okurken öğrenciler de sessiz bir ortamda ders çalışma imkânı bulacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Halk Kütüphanesi'nden sonra ikinci kütüphane Gebze'ye yapıldı.

KONFOR VE RAHATLIK ÖN PLANDA

Geleneksel kütüphane anlayışının dışına çıkılarak konfor ve rahatlığın ön planda tutulduğu Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi'nde kullanıcılar Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere, 18 bin basılı kitap, 21 binde dijital e-kitaba erişim sağlayabilecek. Bin 300 metre kare kapalı alana sahip ve bünyesinde çocuk, genç ve yetişkin bölümlerini barındıran zengin yayın koleksiyonuna sahip Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, akıllı kütüphane sistemleri ile donatıldı.

350 KİŞİLİK OTURMA VE DERS ÇALIŞMA ALANI

Ergonomik kütüphane mobilyaları ile donatılmış Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi'nde 350 kişilik oturma ve ders çalışma alanı, grup çalışma odası (6 ve 12 kişilik iki adet), dijital oyun odası, çocuk bölümü, genç bölümü, dinlenme alanı, bireysel çalışma alanı ve internet – dijital kütüphane erişim bölümleri bulunuyor. Kütüphane kullanıcıları, kütüphane içerisinde konuşlandırılmış kiosk, selfcheck gibi cihazlar ile aradıkları yayınlara kolayca ulaşıp daha sonra kütüphane kartları ile otomatik ödünç cihazlarından görevliye ihtiyaç duymaksızın kitapları ödünç alabilecekler. Kütüphane içerisindeki kafe olanağı ile bina dışına çıkmadan çalışmalarına kesintisiz olarak devam edebilecek.