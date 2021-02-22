Kitapyurdu, güvenlik zafiyeti iddialarını yalanladı - Son Dakika

Kitapyurdu, sosyal medyada yayılan güvenlik zafiyeti ve kullanıcı bilgilerinin paylaşıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kitapyurdu.com'dan yapılan açıklamada, "Kitapyurdu.com'un 'hacklendiği', 'bilgilerinin ele geçirildiği' vb. iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu, Kitapyurdu'nun kredi kartı bilgilerinizi saklamadığı bilgisini bütün müşterilerimize ve kamuoyuna güvenle bildiririz." ifadelerine yer verildi.

Telegram uygulaması üzerinden sabah saatlerinde Kitapyurdu.com'da bir güvenlik zafiyeti oluştuğu ve kullanıcıların bilgilerinin paylaşıldığı şeklinde bir mesaj ve liste dolaşıma girmişti.