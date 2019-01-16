Kitaroviç Anıtkabir'de
7 dakika önce
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'in ilk durağı Anıtkabir oldu. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Kitaroviç, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Kitaroviç, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:11 Kaynak: İHA
Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu
Soğanın Fiyatı İki Ay İçinde 10 TL'ye Çıkabilir
Domates Konservesine Sıfır Gümrükle İthalat Kontenjanı Tanındı
Kopan Kayaya Tren Çarptı, Facia Ucuz Atlatıldı