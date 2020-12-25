Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı - Son Dakika

Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı

25.12.2020 23:14
Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı, System.String[]

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbul'un cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbul'un cadde, sokak ve meydanları boş kaldı. Taksim İstiklal Caddesi'nde ise turistler nedeniyle hareketlilik sürdü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde 21.00'de başladı. Kısıtlama 28 Aralık Pazartesi 05.00'e kadar sürecek. Şehrin çeşitli yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, kısıtlama kurallarını ihlal eden ve dışarıda bulunmak için izin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

İstiklal Caddesi kısıtlama saatinin başlamasının ardından turistlere kaldı. Polis, caddede dolaşan turistlerin pasaportlarını kontrol etti. Maske takmayan bir turist ile oğlu maske takmaları yönünde uyarıldı. İşten çıkıp kısıtlamaya yakalanan bazı vatandaşları polis uyararak evlerine gönderdi.

"5 DAKİKADA EVDEYİM" DEDİ AMA CEZADAN KURTULAMADIİstiklal Caddesi'nde polis durdurduğu bir vatandaşa izin belgesi sordu. İzin belgesinin olmadığını söyleyen vatandaş, "İşten çıktım direkt eve gidiyorum" dedi. Polisin belge sorması üzerine, "Yok, çalıştım. Rap yaptım sadece. Müzisyenim" dedi. Bunun üzerine polis memuru, "İşte olabilmeniz için, sokağa çıkma yasağında çalışma belgeniz olması lazım" dedi. Çalışma belgesinin olmadığını söyleyen vatan da, "Onu biliyorum da. Özür diliyorum sizden" dedi. İzin belgesi olamayan vatandaşın bilgileri alınarak sistem üzerinden cezai işlem uygulandı.

"KORONAYA İNANMIYORUM"

Polis ekiplerinin durdurduğu bir grup ise, iş yerlerini kapattıklarını ve evlerine gittiklerini söyledi. Grup içinden bir kişi "Koronaya inanmıyorum, sokağa çıkma yasağı var ama şimdi biz bu cezayı nasıl ödeyeyim. Kiramızı veremiyoruz. Bize ceza gelirse biz bu cezayı ödeyemeyiz zaten. Saat 21.00 dükkanını kapatan vatandaş evine gidiyor. Mesele bu arkadaşlar" dedi. Ekipler sokağa çıkma konusunda uyarıda bulunduklarını belirterek, cezai işlem uygulamadıklarını söyledi.


- İstanbul
Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı

İstiklal Caddesi, İstanbul, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı - Son Dakika


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