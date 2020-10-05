Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il Adıyaman oldu - Son Dakika

Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il Adıyaman oldu

ADIYAMAN - Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il olan Adıyaman'da vatandaşlar tedbirlere uymaya devam ediyor.

Önceki gün açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu ilin Adıyaman olduğunu söylemişti. Korona pozitif vaka sayılarında en yüksek iller arasında yer alan Adıyaman, aynı zamanda kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il olarak yer aldı. Adıyaman'da, yetkililerin yapmış olduğu denetimler ve uyarıları sonucunda vatandaşların büyük bir oranın belirtilen kurallara uyduğu görülüyor.

Korona Virüs danışma hattı kuruldu

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların aklında oluşan Korona Virüs nedir, nasıl korunulur, semptomları nelerdir, Korona Virüse yakalandım mı gibi birçok soruların çözümü için Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Korona Virüs danışma hattı kuruldu. Kurulan danışma hattının 7/24 hizmet vereceği vurgusu yapıldı.

Kendilerine belirtilen kurallara özenle uyduklarını dile getiren Adıyamanlı vatandaşlardan Abdurrahman Ketenci, "Her iki konuda da yüksek oranlar Adıyaman'da. Bizler elimizden geldiğince bilim kurulunun açıkladığı kurallara uymaya çalışıyoruz. Mesafeye, maskeye ve hijyen kurallarına uymaya çalışıyoruz. Bağışıklık oranı yükselmiş bu da çoğunun ayakta geçirdiği anlamına geliyor. Hijyen, maske, mesafe kurallarına uyduğumuz sürece atlatırız" dedi.

Adıyamanlı Ural Kılınç ise, "Adıyaman'da hijyen kurallarına büyük oranda uyuluyor. Adıyaman'da bağışıklık olarak yükselmiş bir durumdayız. Yine de elimizden geldiği kadar milleti bilgilendirmeye çalışıyoruz Korona Virüs hakkında. Mesafe ve hijyen diyoruz" diye konuştu.