Kitle Fonlaması Platformları Blockchain ile Nasıl Yenileniyor?

BTCTurk CTO Ozan Yurtseven, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

BTCTurk CTO Ozan Yurtseven, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Kitle fonlaması platformlarına blockchain'in katkılarından bahseden Yurtseven, "Kitle fonlaması platformlarına blockchain ile yapılabilecek bir alternatiften bahsetmek istedim. Kitle fonlaması platformlarında herkes istediği gibi rahatça projesini yayınlayamıyor. Çünkü birden fazla şartı var. Ancak blockchain'in getirmiş olduğu özgürlükler ile birlikte bunu, böyle bir platformda bağımsız, merkezi bir yapıya bağlı olmadan yapabilmek mümkün" dedi.

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